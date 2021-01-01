Kadınlar omuz omuza verdi, kurdukları kooperatifte çilek üretecek

AA 01 Ocak 2021 Cuma 16:14 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 16:14

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam öncülüğünde 15 girişimci kadın, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu. Bu kapsamda GAP İdaresi ve Kızıltepe Belediyesi desteğiyle kadınlara gelir getirecek Mezopotamya Çilek Bahçeleri projesi hayata geçirildi.

Çevre illerde çilek yetiştirilen bahçeleri ziyaret eden Kızıltepeli kadınlar, buralardan edindikleri bilgileri ilçelerinde hayata geçirmek için kolları sıvadı. 20 dönümlük arazide 100 bin çilek fidesini toprakla buluşturan kadınlar, fideler filizlenip meyve vermeye başladığında, kuracakları pazarda satış yapacak.

Projenin tanıtım programında konuşan Hüseyin Çam, Türkiye'nin önemli bir tarım bölgesinde kurulan bahçenin bir demo bahçe niteliği taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle 2021 yılında bu çileğin bölgemize uygunluğunu bizatihi yaşayarak göreceğiz. Özellikle yaz sıcağımıza dayanıklı fideler seçtik. Eğer bu fidelerle yazı güzel bir şekilde geçirebilirsek Kızıltepe için ayrıca ürün çeşitliliği sağlanmış demektir. Biz maliyet analizleri yaptığımızda şunu gördük, buğdayın yanında diğer ürünleri koyup çeşitlendirirsek vatandaşımızın karı artmış olacaktır."

- "ÇİLEK BAHÇELERİNDE ÇOK GÜZEL ÇİLEKLER YETİŞTİRECEĞİZ"

Kooperatifin kuruluşuna öncülük eden Dilek Çam da martta kurdukları kooperatifte 15 kadının bulunduğunu bunun ileride 50’yi bulacağını söyledi.

Dezavantajlı kadınları kooperatife dahil ederek onlara gelir sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Çam, "Mayısta inşallah çilek hasadımızı gerçekleştireceğiz. Çileklerimizi değişik pazarlara sunmak istiyoruz. Bu güzel toprakları güneşle buluşturup, çilek bahçelerinde çok güzel çilekler yetiştireceğiz. Burası örnek bir bahçe olacak." dedi.