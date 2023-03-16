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Ekonomi

Kadir Büyükkaya: Yakın gelecekte alışveriş merkezlerine girebiliriz

Erkek hazır giyim sektörünün genç ve hızlı büyüyen markalarından Kadir Büyükkaya Shop'a büyük onur. Markanın kurucusu ve yöneticisi Kadir Büyükkaya, “Zincir mağazalardan ve AVM'lerden teklifler alıyoruz. Yakın gelecekte alışveriş merkezlerine girebiliriz” dedi.

16 Mart 2023 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Kadir Büyükkaya: Yakın gelecekte alışveriş merkezlerine girebiliriz
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İstanbul'da Ümraniye, Beylikdüzü, Güneşli ve Osmanbey'de, ayrıca Kocaeli'nde, Ordu'da, Ankara'da şubeleri bulunan Kadir Büyükkaya Shop'un başarısı zincir mağazaların ve alışveriş merkezlerinin de dikkatinden kaçmadı. Almanya, Belçika, Kenya ve Irak'ta da mağazaları bulunan markanın kurucusu Kadir Büyükkaya, zincir mağazalardan ve alışveriş merkezlerinden teklifler aldıklarını açıkladı.

KOLEKSİYONLARIN ETKİSİ BÜYÜK

Reklamcılık sektöründeki tecrübesini, styling ve görsel tasarım alanında aldığı eğitimlerle birleştirerek erkek giyim alanında bir başarı hikayesi yaratan Kadir Büyükkaya, "Türkiye'nin önemli zincir mağazalarından teklifler aldık. Markamıza bünyelerinde yer vermek istediklerini bize ilettiler. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinden de talepler var. Oturmuş bir müşteri kitlemizin olmasının, koleksiyonlarımızın gördüğü ilgi, sosyal medyada aktif olmamız sayesinde bugün bu gururu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Teklifleri değerlendirme aşamasında olduklarına söyleyen Kadir Büyükkaya, zincir mağazalara girmektense alışveriş merkezlerinde yer almaya daha sıcak olduklarını söyledi: "Biz müşteri memnuniyeti odaklı bir markayız. Bu misyonumuzu devam ettirmek adına kendi mağazalarımızla hizmet sunmaya devam etmeyi arzuluyoruz. Zincir mağazalar yerine alışveriş merkezlerinde kendi mağazalarımızla hizmet vermeyi planlıyoruz."

  • Kadir Büyükkaya
  • Kadir Büyükkaya Shop
  • Erkek giyim

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