Kadrolu taşeron işçiler 2019 asgari ücret zammından yararlanacak mı Taşeron işçi maaş ikramiye zamları son dakika haberleri

Taşeron işçi maaş ikramiye zamları son dakika haberleri ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor! Taşeron işçiler asgari ücret zammından yararlanacak mı? Taşeron maaş zamları yüzde kaç olacak? Kadrolu taşeron ek zam müjdesi ne zaman? Kit taşeron içiler kadroya ne zaman geçecek? Kit taşeron işçiler kadroya geçiş süreci nasıl olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmasının ardından, bu yıl nisan ayında kadroya geçirilen yüz binlerce taşeron işçinin asgari ücret zammından yararlanıp yararlanmayacağını merak etmeye başladı. Kadrolu taşeron İşçiler şimdiye kadar başvurduğu makamlardan sorularına net yanıt alamadı. 4/B 4/D'ye geçen sürekli işçi statüsündeki taşeron işçileri kadroya alan kurumlar ve belediyeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlığın verdiği iki görüşe rağmen belirsizlik giderilemedi. Kadroya geçen işçilerin ısrarlı sorularına yanıt veremeyen kurumlardan biri de taşeron işçilerin örgütlü olduğu bazı sendikalar oldu. Kadrolu taşeron 2019 maaş zamları için sendikalar telefonun fişini çekmek zorunda kaldı. Taşeron işçi asgari ücret zamları son dakika maaş artışları ve detaylar star.com.tr haber sitemizde.

Taşeron işçilerin maaş zammı belirsizliği



Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmasının ardından, bu yıl nisan ayında kadroya geçirilen yüz binlerce taşeron işçi asgari ücret zammından yararlanıp yararlanmayacağını merak etmeye başladı. İşçiler hiçbir makamdan sorularına net yanıt alamadı. Taşeron işçileri kadroya alan kurumlar ve belediyeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlığın verdiği iki görüşe rağmen belirsizlik giderilemedi. İşçilerin sorularına yanıt veremeyen taşeron işçilerin örgütlü olduğu bazı sendikalar ise telefonun fişini çekmek zorunda kaldı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 900 bin dolayında taşeron işçinin merak ettiği sorunun yanıtını araştırdı.



Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK’de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü.



Yüksek Hakem Kurulu’nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi.



İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.



BELİRSİZLİK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?



Belirsizlik de tam bu noktada ortaya çıkıyor. İşçilerin kadroya alınması sırasında her kurum işçilerle ayrı sözleşme imzaladı.



Taşeron işçiler kadroya alınmadan önce, kurumların büyük kısmında ücretler sabit bir rakam üzerinden değil, “Asgari ücretin yüzde 20 fazlası”, “Asgari ücretin yüzde 50 fazlası” şeklinde düzenleniyordu. Bu işçiler hem asgari ücret artışından, hem de toplu iş sözleşmesiyle belirlenen dönemsel artışlardan yararlanıyorlardı.



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, bazı kurumlar, kadroya alınma tarihinde ödenmekte olan ücreti sabit tutara çevirdi, kimi kurumlar ise eski sözleşmedeki gibi asgari ücrete endeksli uygulamaya devam etti.



Örnek vermek gerekirse, nisan ayında “Asgari ücretin yüzde 50 fazlası” şeklinde sözleşmesi bulunan bir işçi için, o tarihteki asgari ücret üzerinden 2 bin 404 TL ödeniyordu. Bazı kurumlar, yeni sözleşmeyi 2 bin 404 TL üzerinden imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü de uygulamanın bu şekilde olması yönünde. Bunlarda belirsizlik yok. Sözleşmesi bu şekilde sabit tutara çevrilmiş olanlar, 2019 yılında asgari ücret artışından yararlanamayacaklar. Bunların ücretlerine, Yüksek Hakem Kurulu kararı doğrultusunda sadece yüzde 4 artış yapılacak.



“SAYIŞTAY ZİMMET ÇIKARTABİLİR” ENDİŞESİ



Buna karşılık, “Asgari ücretin yüzde 50 fazlası” gibi sözleşme imzalanmış kurumlarda ise belirsizlik bulunuyor. Taşeron işçilerin yüzde 80'inin sözleşmesinin bu şekilde yapıldığı belirtiliyor.



Bu kurumlarda asgari ücret artışının işçi ücretlerine yansıtılması durumunda, Sayıştay’ın sorumlulara zimmet çıkartabileceği yorumları yapılıyor.



2 BİN 20 TL’NİN ALTINDAKİ ÜCRETLER NE OLACAK?



Kadroya alınan taşeron işçilerden düşük ücret alanların durumunun net olduğu belirtildi. Yeni belirlenen 2 bin 20 liralık asgari ücretin altında kalan işçilerin ücretleri öncelikle 2 bin 20 TL’ye çıkartılacak, bunun üzerine yüzde 4 artış uygulanacak.



Örneğin, halen bin 800 lira net ücret alan işçinin ücreti önce 2 bin 20 liraya çıkartıldıktan sonra yüzde 4 artışla 2 bin 222 TL’ye yükseltilecek.



SENDİKA TELEFONUN FİŞİNİ ÇEKTİ



En fazla taşeron işçinin örgütlü bulunduğu Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, kadroya alınan taşeron işçilere ocak ayında yapılacak artışın nasıl olacağı konusunda belirsizliğin hala devam ettiğini belirtti. Üye işçilerin bilgi almak için sürekli sendikayı aradıklarını kaydeden Çağırıcı, cevap veremedikleri için telefonun fişini çekmek zorunda kaldıklarını söyledi. İşçileri çalıştıran kurumların da nasıl bordro yapacaklarını bilmediklerini vurgulayan Çağırıcı, kadroya alınmadıkları için bugüne kadar üzülen KİT’lerdeki çalışanların şimdi bayram ettiklerini, çünkü onların asgari ücretteki artıştan yararlanacaklarını dile getirdi.



ÇÖZÜM ARANIYOR



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı konuya çözüm bulmaya çalışıyor.



Bulunacak çözümün ardından bakanlık görüşü veya tebliğ yayımlanarak kamu kurumlarında uygulama birliği sağlanacak.





Ağırlıklı görüş, asgari ücrete endeksli de olsa 1 Ocak 2018 tarihindeki ücretlerin sabit tutar olarak kabul edilmesi, 2018 Temmuz ayında yüzde 4 ilavenin üzerine ocak ayında da yüzde 4 artış yapılması gerektiği yönünde.



Asgari ücretin altındaki ücretlerin önce asgari ücret seviyesine çıkartılıp daha sonra bunun üzerine yüzde 4 artış yapılması konusunda ise tereddüt bulunmuyor. (KAYNAK: HABERTÜRK)



KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi! KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek.Detaylar haberimizin devamında...

25 Aralık 2018 tarihi itibarıyla asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2019 yılı Asgari ücret net ve brüt miktarları belli oldu. Buna göre asgari ücret 2019 yılında NET 2020 TL olurken, brüt olarak 2 bin 558 TL oldu. Asgari ücrete % 26.02 oranında zam yapılarak 417 TL artış sağlandı.Peki taşeron kadrosu alan işçilerin durumu ne olacak. 2018 yılı itibarıyla 1750-1800 TL arası maaş alan taşeron işçiler bulunmaktadır. Bilindiği üzere Taşeron kapsamında kadro alan 4/D işçilerle 4/B sözleşmeli personeller için mali haklar konusunda eşitlik sağlanmadı. Eki 4/B’liler ile yeni kadro alan 4/B’liler olmak üzere aynı kadroda iki farklı düzenleme var. 2 Nisan itibarıyla kadroya geçen tüm taşeron çalışanlar ile 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeliler için maalesef mali haklar konusunda eşitlik sağlanmadı.4/D olarak çalışan işçiler asgari ücretli iken bugün itibarıyla daha fazla maaş alacakken, kadro aldıkları ve 4/D’li olduklarından KHK gereği yeni toplu sözleşme yapılana kadar maalesef ne asgari ücret zammından ne de enflasyon farkından faydalanabilecekler.



2019 yılında 4/D taşeron kadrosu alan işçiler için 6’şar aylık dönemlerde 4+4 olmak üzere toplam % 8 zam alınacak. Enflasyonun % 20’nin üzerinde olduğu bir dönemde taşeron kadrosu alan işçiler maalesef birçoğu asgari ücretin altında zam ve maaş alacaklar.Düzenleme şart! Adı üstünde asgari ücret! Kamu kurumlarında kadrolu işçilerin de, sonradan KHK gereği kadro alsalar da 2019 ve sonraki yıllar için asgari ücretten az maaş alıyor olmaları hukuki açıdan mümkün olmayacağı ve şu an bir sorun teşkil ettiği için Maliye’nin bu konuda 31 Aralık’tan önce bir düzenleme yapması gerekmektedir.4/D olarak taşeron kadrosu alan işçilerin maaşlarının asgari ücretten düşük olmaması için bir açıklama veya düzenleme bekliyoruz.

Kadroya geçen taşeron personel, ne kadar zam alacak?



Kadroya geçen taşeron personel, 1 Ocak 2019'da, asgari ücrete uygulanan yüzde 26 oranındaki zamdan yararlanamayacak.



Kadroya geçen taşeron personelin ücretlerine 1 Ocak 2019'da ne kadar zam uygulanacak.



Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, kadroya geçen taşeron personel işçicinin asgari ücretle ilişkisinin koptuğu bu nedenle sözkonusu personele 1 Ocak 2019'da sadece yüzde 4 zam uygulanacağı ve bu personelin mali ve sosyal haklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.,



İŞTE RESMİ YAZI

2019 YILININ İLK İLAVE TEDİYESİ ÖDEMESİ OCAK’TA

2018 yılının Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı ikramiye alacak olan taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere yine 2019 yılının ocak ayı içinde 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.



6772 Sayılı Kanununun hükümlerine göre yılda 52 günlük ilave tediye (ikramiye) hakkı olan işçilerin ilk ödemeleri Ocak ayında yapılmaktadır.



İlave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçiler maalesef yararlanamamaktadır. Ancak Devrimci İşçiler Sendikası Konfedarasyonu (DİSK) kanun değişikliğine gerek kalmadan idari bir düzenleme ile ilave tediyeden belediye şirketlerine geçen işçilerin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmmaları yürütüyor.



Aynı şartlarda ve aynı (696 sayılı KHK) kanun ile kadroya geçen işçiler arasında ayrım olarak görülen bu düzenlemenin düzeltilmeside gelen talepler arasında yer almaktadır.

KİT TAŞERON İŞÇİLER KADROYA NE ZAMAN ALINACAK?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyici olacak.Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.



2 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI



Milliyet'in haberine göre düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



SINAVLA ALINACAK



Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.

KADROLU TAŞERON İŞÇİLERE İKRAMİYE VE ZAM MÜJDESİ

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılacak.

İmzalar Atıldı, Utaş'lı İşçiler Mutlu Sona Ulaştı



İmzalar atıldı, UTAŞ'lı işçiler mutlu sona ulaştı Bin 30 taşeron işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı UŞAK - Utaş'ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı.



KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi



KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak.



Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılanların en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanabilmesi uygulaması 2019'da da devam edecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar göz önünde bulundurulacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığının "2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, teşebbüs içi personel nakliyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanan, ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilmesi uygulaması gelecek yıl da geçerli olacak. Kapsam belirlenirken, bu yıl emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak.



Atamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin ve "uygun" görüşü alınacak.



EMEKLİ PERSONEL İSTİHDAMI ŞARTA BAĞLI



Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bakan yardımcılıkları, valilikler, büyükelçilikler, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve rektörlüklerin de aralarında olduğu bazı pozisyonlar dışında gelecek yıl "emekli" personel istihdamı yapılmayacak.



İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri,"Personel Talep Formu" doldurarak gerekçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına veya ÖİB'e bildirecek.







SÖZLEŞMELİ PERSONELE 3 YIL KURALI



Gelecek yıl 1 Ocak'tan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe görev yaptığı kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar ve mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar bu sınırlamanın dışında olacak.



KİT'ler, kurumsal sınavla atama yapabilecek. Bu kapsamda yapılacak atamalar için 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığından "Uygun" görüşü alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2020 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.



Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2019-2021 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.



Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, gelecek yıl ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilecek tutarı aşamayacak. 2020 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2019 yılı için bildirilen tavanın her yıl için yüzde 5'er artırılması yoluyla hesaplanacak.



Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılıkla yapılan ödeme tutarları, Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında değerlendirilmeyecek.







"GELİR ARTIRICI, GİDER AZALTICI" ÖNLEMLERE ÖNCELİK



Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu teşebbüslerine gönderilen yatırım ve finansman programında yer alan mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.



Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.



KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, 2018 bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek. Kamu işletmeleri, hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarla Bakanlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi'nde (KİVİ) belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.







ATIL GAYRİMENKULLER MERCEK ALTINDA



Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumdaki gayrimenkullerini tespit ederek Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB'e gönderecek.



Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek, sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla "2018 Yılı Sektör Raporu" hazırlayacak.



Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye'deki mevzuata uygun hazırlanmış 2017 ve 2018 yıllarına ait bilançolarını, gelir ve nakit akış tablolarını, öz sermaye değişimle kar dağıtım tablolarını Bakanlığa iletecek.



Bin 30 taşeron işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı



UŞAK - Utaş'ın bin 30 kadrolu ve taşeron işçilerinin aynı haklardan yararlanabileceği toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Konuşması sırasında sözleşmenin maddelerini açıklayan Başkan Cahan'a işçilerden yoğun alkış aldı. Sözleşme 1 Temmuz 2018 yılı itibariyle geçerli olmakla birlikte, yılbaşında enflasyon artı yüzde 3'lük ve sonraki dönemlerde yüzde 4'lerde artış söz konusu. Bunun yanı sıra işçilere 52 günlük ikramiye ve yakıt, çocuk, eğitim gibi ek yardımlar da sağlanacak.



"Uşak'ın değişiminde işçilerin emeği göz ardı edilemez"



Sözleşme maddelerini açıklayan Başkan Cahan, Utaş'ın Uşak Belediyesi'ne ait bir şirket olduğunu belirtirken, Utaş'ın bugüne kadar olan tüm hizmetlerini Uşak halkı için yaptığının altını çizdi. İşçilerin özverili ve gayretli çalışmalarından bahseden Başkan Cahan, Uşak'ın değişiminde işçilerin emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyerek vatana millete ve tüm işçilere hayırlara vesile olmasını temenni etti. İlk olarak Uşak'ta gerçekleştirilen sözleşmede müzakereci heyete, Öz Orman İş Sendika Başkanı'na ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.



"Sözleşme emek odaklı"



Törende konuşan Öz Orman İş Sendika Başkanı Settar Aslan, sözleşmenin insan emeği odaklı olduğunu ve bu bakış açısıyla baktığını için Uşak Belediyesi'ne ve Başkan Cahan'a teşekkürlerini sundu. Aslan, "Türkiye'de ilk defa hem kadroluların hem taşeronların içinde bulunduğu toplu iş sözleşmesini ilk olarak Uşak Belediyesi'yle imzalıyoruz. Bu saygıdeğer bir anlayıştır" dedi.



Ziyareti sırasında Uşak'a yapılan yatırımları yerinde inceleyen Aslan, Uşak'ın 5 yıl içinde fark edilen bir şehir haline geldiğini ve oldukça güzelleştiğini belirtti. Uşak'ın bu denli güzelleşmesinde emeğin, düşüncenin payı olduğunu vurgulayan Aslan, Uşak'a sunduğu katkılardan dolayı Başkan Cahan'a teşekkür etti.



Karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ve plaketlerin takdimiyle imza töreni sonlandırıldı.

ESKİ HABERLER

Taşeron işçilerin yıllardır süren hasreti sona erdi. Son verilere göre 450 bin taşeron işçi 4/D statüsüne geçiş yaptı. Yeni statüde yeni haklara kavuşan eski taşeron işçilerin kazanımları ve kayıplarını inceleyebilirsiniz. Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin hakları.



Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna göre geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.



657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin taşeron işçinin 4d kadrolarına alınması süreci devam ederken kadro hakkı elde eden taşeron işçilerin geçeceği 4/D statüsünün taşeron işçilere ne kazandırıp ne kaybettireceği konusunda detaylar belli olmaya başladı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak Asgari Ücret, Brüt 2.558 TL / Net 2.020 TL olarak belirlenmiştir.



KİT taşeronuna kadro 2019 yılı programına alındı. Taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D (4/B) statüsüne kavuştu. Taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da açıklandı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) (4B) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.



Ücret Zammı:



01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.



01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



İkramiye:



İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.



B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.



D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



E-SORUMLULUK PRİMİ:



1) DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.



2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.



3) SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.



B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:



A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.



B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.



C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.



D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.



E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



Askerlik Yardımı:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İzinler:



A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.



B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.



C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde





5 gün



Evlenmesi hâlinde





5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde





6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde





5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde





2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde





10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse





3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse





5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse





7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse





9 hafta sonunda



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.



TAŞERONA İKRAMİYE



Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.



Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.

Taşeronda kadroya geçiş için başvurular 11 Ocak'ta tamamlandı. Taşeron işçiler sürecin başlamasıyla birlikte özlük hakları ve maaşlarını merak etmektedirler. Hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili kafalarda çok sayıda soru işaretleri bulunmaktadır.



1 milyon taşeron işçinin kadro maratonu devam ediyor. 2 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Ocak’ta sona ermişti. Başvurular 40 günlük süre içinde incelendi ve bu inceleme dün (20 Şubat) sona erdi. 3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Tüm taşeron işçilerinin kadroya gireceği açıklandı ve sınavın usulen yapılacağı belirtildi.



İşte 20 soruda taşeron işçi düzenlemesi:



1-) Tüm taşeron işçileri mi kadroya alınacak?



Sadece kamuda çalışan işçiler kadroya alınacak, özel sektörde çalışanları kapsamıyor.



2-) Tüm kamuda çalışanlar haktan yararlanacak mı?

Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli idareler, denetleme ve düzenleme kuruluşlarında çalışan 450 bin çalışan yararlanacak. Ayrıca mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birliklerinde çalışan 400 bin işçi de kadroya alınacak.



3-) Kadroya geçerken yaş şartı aranacak mı?

Hayır, şartı aranmadan kadroya alınacak.



4-) Eğitim şartı aranacak mı?

Hayır, eğitim şartı da aranmayacak.



5-) Kadro geçiş için aranan belli bir şart var mı?

Kadro imkanından, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışan işçiler yararlanacak ve bu tarihte SGK’ya verilmiş iş bildirgesi, aylık prim belgesi gibi belgelere bakılacak.



6-) Devlet memuru mu olunacak?

Hayır, çalışanların hepsi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu işçi olarak kadroya geçiş yapacak.



7-) Emekli olarak çalışan taşeronlar ne olacak?

Kadroya alınmayacaklar.



TAŞERON ÇALIŞANLARA YÜZDE 4 ZAM!





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında kadroya geçen işçilerin 01 Ocak 2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihinten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa yüzde dört oranından mahsup edilir. Temmuz 2018 ve Aralık 2018 ayları arasında ise işçilere almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine tarihinden itibaren yüzde 4 oranında zam yapılacak.



Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



İŞÇİLERE ÇOCUK VE YAKACAK YARDIMI

Kadroya geçen işçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılacak. İşçilere yakıt yardımı içinde her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılacak.



KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE EĞİTİM PARASI

Taşerondan kadroya geçen işçilere, işverenler tarafından işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere eğitim derecesine göre 100 ile 140 lira yardım verecek.



Kadroya geçen çalışanlara her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 75,00 lira bayram harçlığı ödenecek. Bunun yanında evlenen çalışanlara da 140 lira evlilik yardımı yapılacak.



Ayrıca işçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı alabilecekler.



Taşerondan kadroya geçen işçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal yasal mirasçılarına 1.200,00 lira, normal ölümleri halinde ise 800,00 lira tutarında ölüm yardımı yapılacak. İşçilerin ailesinden (eş, çocuklarının, anne ve babasının) birisinin vefat etmesi halinde ise çalışan işçiye 300 lira ölüm yardımı yapılacak. Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılan işçiye ise 300 lira askerlik yardımı yapılacak.



GECE ÇALIŞAN İÇŞİLERE YÜZDE 10 ZAM

Kadroya geçen işçilerden gece 20.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan işçiye ücretleri yüzde 10 zamlı olarak ödenecek.



FAZLA ÇALIŞANA YÜZDE 60 ZAM

Normal çalışma saatlerinden fazla çalışan işçiye ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.



MAZERET İZNİ 45 GÜN

Taşerondan kadroya geçen işçilerin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence 1 yıl içinde 45 güne kadar ücretsiz mazeret izni verilecek.



ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER

Kadroya geçen işçilerin evlenmesi ve eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün, eşi ve çocuğunun vefatı hâlinde ise 6 gün ücretli izin verilecek.