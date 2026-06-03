İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9637
  • EURO
    53,4436
  • ALTIN
    6593.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kafkasya enerji hattında yeni süreç! Petrol koridorlarında yönetim değişiyor
Ekonomi

Kafkasya enerji hattında yeni süreç! Petrol koridorlarında yönetim değişiyor

İngiliz enerji şirketi BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Giovanni Cristofoli, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin Azerbaycan'a devredileceğini açıkladı. Cristofoli, Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin ise Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak sorumluluğuna bırakılacağını duyurdu.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
Kafkasya enerji hattında yeni süreç! Petrol koridorlarında yönetim değişiyor
ABONE OL

BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Giovanni Cristofoli, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin anlaşma yükümlülükleri gereği Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'ne (SOCAR) devredileceğini bildiren Cristofoli, sürecin temmuza kadar tamamlanabileceğini bildirdi.

Cristofoli, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin devrinin BP'nin projeden ayrılması anlamına gelmediğini, şirketin projedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Cristofoli, BP'nin Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın yönetimini de 8 Temmuz'da devredeceğini açıkladı.

Cristofoli, Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı'nın Azerbaycan'dan geçen kısmının yönetiminin Azerbaycan'a, Gürcistan'dan geçen kısmının ise Gürcistan hükümetine devredileceğini aktardı.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, 2006'da faaliyete başlamıştı. İngiliz şirket, hattın inşası ve işletilmesinde proje lideri olarak görev yapmıştı.

Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı ise Azerbaycan petrolünü Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Supsa Terminali'ne ulaştırıyor. 1999'da işletmeye alınan hattın yönetimi bugüne kadar BP tarafından yürütülüyordu

  • enerji şirketi
  • bakü-tiflis-ceyhan
  • petrol boru hattı
  • azerbaycan yönetimi
  • seo uyumlu
  • guney azerbaycan

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.