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Ekonomi

Kağıt fatura 1 Temmuz'da tarih oluyor

2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura'ya geçişinde son tarih 1 Temmuz oldu.

11 Haziran 2023 Pazar 07:44 - Güncelleme:
Kağıt fatura 1 Temmuz'da tarih oluyor
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı.

1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak. Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

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