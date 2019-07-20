Kahramanmaraş Havalimanı daimi yolcu giriş-çıkış hava hudut kapısı oldu
Kahramanmaraş Havalimanının uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olmasına karar verildi.
- AA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Kahramanmaraş Havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
Öte yandan, Mersin Bozyazı Deniz Limanının yolcu giriş-çıkış kapısı olarak tespiti hakkındaki karar da yürürlükten kaldırıldı.
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