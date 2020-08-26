Kale Alarm temmuz ayında tüm zamanların satış rekorunu kırdı

26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03

Mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşarak, onları ve sevdiklerini güvence altına almayı hedefleyen Kale Alarm; normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, Haziran ayında pandemi öncesi aylık abone rakamlarını yakaladı. Teknolojik altyapıya sahip Alarm İzleme Merkezi sayesinde, 7 gün 24 saat kesintisiz koruma sunan marka, Temmuz ayında ise Kale Alarm tarihinde tüm zamanların aylık satış rekorunu kırarak, en yüksek aylık abone sayısına ulaştı.

En iyi müşteri deneyimi Kale Alarm’dan

Şu anda yaklaşık 60 bin aboneye güvenlik hizmeti sunan Kale Alarm, KALE markasının yarattığı güveni, abonelerine 7 gün 24 saat yaşatmayı hedefliyor. Kurulduğu ilk günden itibaren bu vizyonla hizmet veren Kale Alarm; Şikayetvar.com'un istatistik raporlarına göre ‘Güvenlik ve Alarm Sistemleri’ sektöründe bir çok alt kırılım ile birlikte birinci olarak, ‘Müşteri Memnuniyetini En İyi Sağlayan Marka’ seçildi. Kale Alarm bu kapsamda elde ettiği yüzde 94’lük müşteri memnuniyeti skoru sayesinde, tüm sektörleri kapsayan memnuniyet sıralamasında ise 7. oldu.

Kale Alarm, yeni nesil teknolojik altyapısı ve özel dedektörleri sayesinde yangın, sağlık problemleri, gaz kaçağı, panik ve tehdit gibi acil müdahale gerektiren durumlara karşı anında önlem alınmasını sağlıyor.

Kale Endüstri Holding

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979’da İstanbul Güngören’deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. Bugün, Kale Endüstri Holding çatısı altında Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunmaktadır. Türkiye'nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde 11. kez ipi göğüsleyerek birinci oldu. Kale Kilit katma değerli ürünlerle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer almaktadır.