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Ekonomi

Kalıcı barış olursa İsrail'le ticaret başlar

DEİK Başkanı Nail Olpak, barışın kalıcı olması halinde Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Akşam Gazetesi22 Ocak 2025 Çarşamba 08:30 - Güncelleme:
Kalıcı barış olursa İsrail'le ticaret başlar
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Türkiye, geçen yıl Filistin'e saldırarak soykırım yapan İsrail ile ticaret kesmişti. Bu hafta yaklaşık 15 ay süren savaşın sona erdirilmesine yönelik bir adım atıldı ve İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşması yapıldı. İstanbul'da düzenlenecek toplantıyla Türkiye'nin yeni yıl dış ticaret beklentisi değerlendirilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İsrail'le Filistin arasında kalıcı barış sağlanansa ülke iki ticaret yeniden başlar" mesajını verdi.

DUVARLAR YÜKSELİYOR

Küresel ticarette 2025'in en önemli 3 gündem maddesinin koruma duvarları, savaşlar ve yeşil dönüşümün dikkat edilmesi Olpak, şunları kaydetti: "Dünyada başta ABD ve Çin arasında olmak üzere koruma önlemleri artıyor. Bu da dünya dış ticaretinde bir ivme kaybı neden oluyor. Dünya Ticarette bu gerileme yaşanırken Türkiye'de 10'lu rakamlarla büyüme elde etmek mümkün değil.İhracat yılı küçük bir miktar artışla 262 milyar dolarla tamamlandı.Bundan sonra mal ihracatımızı biz her sene gerçekleştirdik. 30-40 milyar dolar artırılamaz. Kurdaki makas farkı ve bunda öngörülemezlik büyük etken."

60 YIL NİŞAN OLMAZ BEĞENMEYEN AYRILIR

Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 50'sini oluşturan Avrupa'da başarıların sürdürüldüğüne dikkat çeken Nail Olpak, "En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa'yı biraz kaygıyla izliyoruz. Brexit yaşanan bir Avrupa Birliği'nde Fransa ile birlikte şimdi de Frexit mi olacak diye Almanca konuşuluyorsa yorgunluk havası var" dedi. Türkiye'nin 60 yıl süren AB müzakereleriyle ilgili de yorumda bulunan Olpak, "60 yıl süren nişanlılık süresi olmaz. Kim beğenmiyorsa o oyun atsın. Artık adım atılması gerekiyor. İş insanlarımızın vize sorunu, TIR'larımızın geçiş kotası yaşadığı bir dönemde sadece diyalog yeterli olmuyor " diye konuştu.

AMERİKALIDA PARA, BİZDE HEVES VAR

Geçen yıl 40 milyar çapında yakın bir ticaret hacmine ulaşılan Amerika'da ikinci Trump döneminin toplandığını hatırlatan DEİK Başkanı, şöyle konuştu: "İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar tamamının dışında, 2 milyon da turist gelmesi hedefi bulunuyor. Trump yönetiminin bizim için Amerika'da, Afrika gibi pazarlara açık tekliflerle 600 milyar kredi hacmi var. Türkiye'de yatırım için heves var. değerlendirilebilir."

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