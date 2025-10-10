İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8317
  • EURO
    48,3966
  • ALTIN
    5374.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 'Kalkınma Yolu' ciddi dönüşüm başlatacak... ''Projenin asli ortakların biriyiz''
Ekonomi

'Kalkınma Yolu' ciddi dönüşüm başlatacak... ''Projenin asli ortakların biriyiz''

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Basra'nın Türkiye'nin tarihinde müstesna bir yeri olduğunu belirtti. Kalkınma Yolu'nun başlangıç noktası Fav Limanı'nın Basra'da olduğunu dile getiren İnan, 'Kalkınma Yolu'na önem veriyoruz. Bu, Irak'ın değerli bir projesidir, biz Türkiye olarak da bu projenin asli ortaklarından birisiyiz. Bu, Irak'ta ciddi bir dönüşüm yaratacaktır.' diye konuştu.

AA10 Ekim 2025 Cuma 12:19 - Güncelleme:
'Kalkınma Yolu' ciddi dönüşüm başlatacak... ''Projenin asli ortakların biriyiz''
ABONE OL

İnan, temaslar gerçekleştirdiği Irak'ın Basra kentinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi İnan, "Basra bizim tarihimizde müstesna bir yere sahip. Türkiye'nin Basra'da başkonsolosluğu bulunan az sayıda ülkeden birisi olmasından dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

İnan, Basra'nın Irak'ın "ekonomik başkenti" niteliğinde bir kent olduğunu kaydederek buradaki zenginliğin de kenti tüm bölgede müstesna bir konuma yükselttiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan: Bölgeye nefes olacak

"AŞİRETLERLE DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

İnan, Basra ile tarihi bağlara dair ise "Kut'ül Amare'yi hatırlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda işgale karşı birlikte şehit verdiğimiz, kan döktüğümüz aşiretlerle dostluğumuz devam ediyor. Basra, bizim tarihimizde müstesna bir şehir. Sadece ekonomik olarak değil, bu açıdan da müstesna bir şehir." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu'nun başlangıç noktası Fav Limanı'nın Basra'da olduğunu dile getiren İnan, "Kalkınma Yolu'na önem veriyoruz. Bu, Irak'ın değerli bir projesidir, biz Türkiye olarak da bu projenin asli ortaklarından birisiyiz. Bu, Irak'ta ciddi bir dönüşüm yaratacaktır." diye konuştu.

Türkiye, Kalkınma Yolu ile Asya'ya uzanıyor

Tüm bölgede kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele edildiğine dikkati çeken Büyükelçi İnan, Irak ve Basra'da da bunun ağır şekilde yaşandığını söyledi.

Büyükelçi İnan, Basra'da Vilayet Meclisi ve Vali Esad İdani ile "su arıtma, suyun tuzdan arındırılması, Maarif Vakfı'nın burada açacağı okullar ve TİKA'nın vereceği kalkınma destekleri" konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Koridor savaşlarının yeni cephesinde ibre Türkiye'den yana! Tamamlayıcı halkada son perde

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.