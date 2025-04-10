Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yükselen Pazarlar Forumu'nda konuşan Bakan Uraloğlu, küreselleşen dünyada ulaştırma koridorlarının ve transit taşımacılığın, ekonomik kalkınmanın omurgasını oluşturduğunu kaydederek, ulaştırma altyapısına harcanacak her kuruşun, ticaret maliyetlerini azaltmaya, ekonomik büyümeyi artırmaya, bölgesel entegrasyonu teşvik etmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "İnsanların ve malların makul maliyet ve zamanla varış noktalarına ulaşmasını sağlayan sürdürülebilir ulaştırma altyapılarının mevcudiyeti sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydaların dengeli bir şekilde dağıtılması ve kalkınmanın çevresel etkilerinin uygun bir şekilde yönetilmesi için de gereklidir." diye konuştu.

Devam eden jeopolitik gerilimlerin, bölgesel çatışmaların ve iklim değişiminin neden olduğu lojistik zorlukların maliyetleri artırdığını ve tedarik zincirlerini kesintiye uğrattığını anlatan Uraloğlu, bu bağlamda ulaştırma bağlantılarının kesintisiz şekilde devam etmesi için yeni alternatiflerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğunu, Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının ise tam kalbinde bulunduğunu belirterek, Orta Koridor ile Kalkınma Yolu Projesinin merkezinde yer aldığını bildirdi.

Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkeye ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Dolayısıyla ülkemiz, kıtalararası ulaştırma koridorlarının sağlıklı işlemesinde bir nevi kilit taşı görevi görüyor. Bu ana arterlere bağlanacak diğer güzergahlarla Türkiye üzerinden geçen taşımacılık potansiyeli de kat ve kat artmaktadır." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE ASYA İLE AVRUPA ARASINDA DAHA KISA GEÇİŞ SÜRESİ İMKANI SUNUYOR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Avrasya ülkeleri ile tarihi ve kültürel bağları sayesinde bu bölgeyle iş birliği potansiyelini artırmak için her türlü girişimi hayata geçirme gayretinde olduklarını belirterek, bu kapsamda ulusal ulaştırma yatırımlarını uluslararası koridor perspektifi doğrultusunda düzenlediklerini anlattı.

Türkiye'nin ulaşım potansiyelinden ve bu alanda yapılan yatırımlardan bahseden Uraloğlu, Orta Koridor'un önemine ve sunduğu avantajlara değindi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi tamamlandığında Asya ile Avrupa arasındaki geçiş süresinin mevcut deniz yollarına kıyasla 15 güne kadar kısalacağını ve bu yolun hayata geçirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydederek, "Doğu-batı koridorlarını kuzey-güney ekseninde birleştirerek küresel ticarete güç katacak bu hat, Basra Körfezi'nden başlayıp Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye'ye uzanarak 2 bin 92 kilometre demir yolu ve 1923 kilometre kara yoluyla Avrupa'ya entegre olacak." şeklinde konuştu.

"Yeni İpek Yolu" olarak anılan ve Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik ağırlığını perçinleyecek bu dev projenin Fav Limanı'ndaki ilk faz çalışmalarının büyük ivme kazandığını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilk fazın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde, proje paydaşlarımızla bir araya gelerek yönetim ve finansman yapısını netleştireceğiz. Çok yakında Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'nin nihai anlaşmasını imzalayarak bu stratejik girişimi hayata geçirme yolunda önemli bir eşiği daha aşmayı planlıyoruz. Bu adımlar, Kalkınma Yolu paydaşı olan tüm ülkeleri zirveye taşıyacak bir dönüm noktası olacaktır."

"SON 23 YILDA ULAŞTIRMA VE ALTYAPIYA 290 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'deki yatırımlarının ve başarılarının uluslararası bağlantısallığa olan bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 23 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 290 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Sivil havacılık, demir yolları, kara yolları, denizcilik ve haberleşme sektörlerinde birçok ilki gerçekleştirdik. Marmaray'la kıtaları birleştiriyor, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile uluslararası ticaretin yollarını açıyor, İstanbul Havalimanı ile gökyüzünde sınırları kaldırıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla Asya'dan Avrupa'ya yükleri taşıyor, hayata geçireceğimiz Zengezur Koridoru'yla mesafeleri daha da kısaltmayı planlıyoruz. Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde Otoyolları gibi mega projelerle üretim merkezlerini limanlara bağlıyor, lojistik verimliliği artırıyoruz. Bu projeler, sadece altyapı değil; halkımızın refahını yükselten, ekonomimizi büyüten ve tüm dünyayla uluslararası bağlarımızı güçlendiren adımlardır."

"27-29 HAZİRAN'DA KÜRESEL ULAŞTIRMA BAĞLANTISALLIĞI FORUMU DÜZENLEYECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, 27-29 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da "Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu"nu düzenleyeceklerine değinerek, "Bahsettiğim mega yatırımlar ve güçlü işbirliklerimize ilave olarak, İstanbul'u ulaştırma bağlantısallığı konularının küresel ölçekte tartışıldığı bir yer haline getirmek istiyoruz. Ulaştırma sektöründen yerli ve yabancı birçok paydaşı bir araya getirmesi öngörülen forumumuza sizleri davet etmekten mutluluk duyarım." diye konuştu.

Ulaştırma sistemlerinin tam kapasiteyle çalışmasının önündeki engelleri aşmak için güçlü bölgesel işbirliklerinin ve ortak standartların önemini vurgulayan Uraloğlu, güçlü ve entegre bir ulaştırma ağının bölgeler arasındaki ekonomik fırsatların daha adil dağılmasını ve daha kapsayıcı bir büyümenin gerçekleşmesini de sağladığını sözlerine ekledi.