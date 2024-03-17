Kalkınma Yolu Projesi'nde yeni rota Suudi Arabistan! Görüşmelere başlandı

Türkiye, Irak ile yapılan görüşmeler sonrası çalışmalara hız verdi. Irak ile ana anlaşmanın terör olmasının yanı sıra diğer alanlarda da işbirliği yapılacak. Bu alanların başında da ticaret geliyor. Öncelikle, içinde Ovaköy Sınır Kapısı'nın bulunduğu Kalkınma Yolu Projesi hızlanacak.

KAPI İNŞASINA BAŞLANACAK

Ekonomik anlamda Irak ve Türkiye dışında onlarca ülkenin lojistik maliyetlerini düşürecek projenin ana sacayağı olan Ovaköy Sınır Kapısı için koordinat belirleme çalışmaları başladı. Her iki tarafın da harekatları beklemeden güvenlik önlemlerini alarak sınır kapılarının inşasına başlaması planlanıyor. Böylece harekatların tamamlanmasıyla birlikte transit geçişler ve hızlı ulaşım direkt başlatılabilecek.

MALİYET YÜZDE 40 DÜŞECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye ve Irak yönetiminin oluşturmayı hedeflediği Kalkınma Yolu Projesi, Hindistan'dan Avrupa'ya gidecek ticaret yoluna alternatif olacak. Kalkınma Yolu Projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı sayesinde Demiryolu-Deniz-Kara kombinasyonları ile taşınacak tüm ürünler, Türkiye üzerinden sadece kara yolu ile taşınabilecek ve maliyetleri yüzde 40'ın üzerinde düşürecek.

ARAR KAPISI GÖRÜŞÜLÜYOR

Irak'taki güvenlik sorunlarının çözülmesinin ardından Ovaköy ve Kalkınma Yolu ekseninde yeni rotalar da oluşturulacak. Bu rotalar arasında Türkiye'nin Körfez'e erişimini kolaylaştıracak Suudi Arabistan'daki Arar Kapısı'nın aktifleştirilmesi de yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Suudi yetkililer arasında görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Yapılan görüşmeler sonucu Suudi Arabistan tarafından Arar Kapısı için olumlu geri dönüşler yapıldı. Ticari anlamda Türkiye ve Avrupa ülkelerinin, trilyon dolarlık sermayeye sahip Körfez'e daha rahat erişmesinin yanı sıra özellikle Türkiye'nin doğusundan gerçekleşen hac ziyaretlerinin karayolu ile yapılmasına da imkan tanıyabilecek.

IRAK'IN TALEBİ SU

Kalkınma Yolu ve Ovaköy Sınır Kapısı'nın faaliyete geçmesinde işbirliği yapacak Irak'ın en büyük talebi Fırat ve Dicle nehirlerinden daha fazla su akışı için teminat verilmesi.

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK

Kalkınma Yolu'nun en önemli noktalarından biri olacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Habur Sınır Kapısı'na alternatif olması, Türkiye'nin de elini güçlendirecek. Kalkınma Yolu Projesi ile güzergahtaki terör yuvaları yok edilip örgütün faaliyetlerinin dar bir alana sıkıştırılması sağlanacak.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİYLE NETLEŞECEK

Tüm bu konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayının ortasında Irak'a yapmayı planladığı ziyaret sonrasında netlik kazanacak.