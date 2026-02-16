Kamu alımlarında işbirliği anlaşması! Türkiye ile Gürcistan altına imzalarını attı

KİK'ten yapılan açıklamada, KİK Başkanı Hamdi Güleç ile Gürcistan Devlet İhale Ajansı Başkanı Levan Razmadze tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla, iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılması ve karşılıklı deneyim paylaşımının geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Yetkili kamu otoritelerinin idari kapasitesi ile yasal, kurumsal ve metodolojik altyapılarının geliştirilmesi, kamu alımları sistemlerinin düzenleyici ve denetleyici boyutlarında karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanılması hususlarında ortak bir anlayış tesis edildiği belirtilen açıklamada, iki kurumun, kendi görev ve yetki alanlarına ilişkin uygulamaları, iyi örnekleri ve politika geliştirme süreçlerini paylaşarak ortak öğrenme ve kapasite geliştirme imkanlarını güçlendirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından her iki kurum temsilcilerinin katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle kamu ihale mevzuatı ve kurumsal yapı, elektronik ihale ve kamu alımları sistemleri, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, izleme ve risk temelli denetim araçları, şeffaflık ve açık veri uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve yapay zeka destekli kamu alımları konularının ele alındığı Kurumlar Arası Kapasite Geliştirme Programı'nın yapıldığı kaydedildi.