Kamu bankalarından gayrimenkule 'nefes'
Gayrimenkul sektörü eski günlerini yakalamaya başladı. Kamu bankalarının faiz indirimi ve dövizde yaşanan düşüş, sektöre can suyu oldu. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber “Ciddi anlamda telefon trafiği yaşamaya başladık. Konut sektörünün 1.2 milyon adetlik satış eşiğini aşacağını düşünüyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türk ekonomisinin lokomotif sektöründen gayrimenkul, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında toparlanma sürecine girdi. Son yıllarda eski havasını bulamayan sektör, yapılan kampanyalar ve bankaların faiz indirimleriyle birlikte nefes almaya başladı. Geçen yıl toplam konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında düşerek 1 milyon 375 bin adet olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde 1 milyon konut stoku bulunurken, bunun 400 binden fazlası İstanbul’da yer alıyor. Sektörden gelen görüşler ise her yıl 1 milyondan fazla evin satıldığı Türkiye’de 1 milyonluk konut stokunun ‘dişe dokunur’ bir rakam olmadığını belirtiyor. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faiz indiriminin tam zamanında geldiğini belirtiyor. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirten Dilber “Sektör olarak yıla kötü başladık, geçen yıl itibariyle dövizde yaşanan yükseliş, gayrimenkul sektörüne olumsuz yansıdı. Faizlerinde yüksek oluşu vatandaşı mevduata yönlendirdi. Kamu bankalarının aldığı faiz indirim kararı sektörümüzde adeta bayram havası yaşattı” dedi.
Gayrimenkul sektörü yılı nasıl geçiriyor?
2017 yılında 1 milyon 409 bin adetlik konut satışı ile tarihi bir rekora imza atıldı. 2018 yılına iyi başlamamıza rağmen, yurtdışı kaynaklı başlatılan döviz operasyonu ve ülkemiz ekonomisine yapılan saldırılar ile birlikte, hem sektörde hem de ekonomide ciddi anlamda durgunluk yaşandı. 2018’de 1 milyon 375 bin adetlik satış rakamı ile kapadık. Faizlerin ve doların yükselmesi sektörümüze olumsuz yansıdı. 2019 başında ise kısmen de olsa bir hareketlenme gözlendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinden başlatılan ekonomik reformlar meyvelerini vermeye başladı. Önce dövizde düşüş başladı, ardından faizler geriledi ve konut sektöründen hareketlenme başladı diyebiliriz
Kamu bankaları tarafından alınan faiz indirim kararı sektöre nasıl yansıdı?
Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğiz. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacak. Yılsonu rakamlarının toplam sektör için konuşuyorum; 1 milyon 200 bin bandını aşacak.
Konut alımında şu dönemin fırsat olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, gayrimenkul sektöründe alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat yaratır. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli.
Yabancıya konut satışından rekor
Yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı. Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudi Arabistanlılar ve 987 konutla Afganlar takip etti.
Vatandaşlık etkisi büyük
Yabancı alıcıların Türkiye pazarına olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstanbul metropol bir şehir, dünyanın gözü bu şehirde. Yabancılar İstanbul’u çok seviyorlar. 250 bin dolara vatandaşlık verilmesi konusu sektöre ciddi bir ivme kazandırdı. Pakistan’dan dahi telefonlar alıyoruz. Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yaparak, vatandaş da olmak isteyenler var. Kısaca dünyanın birçok bölgesinden Türk gayrimenkul sektörüne ilgi var.
Sektöre gelen bu olumlu hava, satış dışında yatırıma da dönecek mi?
Mutlaka… Konuta talep her zaman var. Satışların artması yeni yatırımları da beraberinden getirecektir. Bizim tüm satış ve pazarlama operasyonlarını üstlendiğimiz Kartal Wings projesine 200 milyon dolar yatırım yapıldı. Amad Gayrimenkul ve Türk inşaat şirketi Umran Yapı ortaklığı ile hayata geçen projeye ciddi anlamda talep geliyor.
Yabancının Türkiye’ye bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kartal Wings, Türk ve Körfez ortaklığında gerçekleşen bir proje. 1.5 yıl önce başladı ve proje bitmek üzere. 2020’nin son çeyreğinde teslimler yapılacak. 677 bin TL’den başlayan 3+1 daire konseptimiz var. 20 gün önce satışa çıktık, 8 daire satıldı. Aşağı yukarı 20 dairenin de anlaşması yapıldı.
Sahil şeridindeki konut yatırımcı için çok cazip
Kartal Wings projesinden bahseder misiniz?
Projemiz 12 dönüm arazi içinde 3 blok, 278 daireden oluşuyor. 9 ticari alan yer alıyor. 1+1,2+1, 3+1 ve 5+2 Loft daire olarak daire konseptlerimiz mevcut. Toplam 8 bin 500 metrekare yeşil alan tasarlandı. İstanbul’da yoğun bir trafik var malum, projemizde metro, sahil şeridi, Pendik Marina buraya çok yakın. Ulaşımla ilgili çok alternatifimiz var. Mahalle kültürünü seven insanlara hitap eden bir proje. Blokların hepsinde seyir terası bulunuyor. Tamamı ada manzaralı. Aynı zamanda özel misafirleriniz ağırlamak isteyenler için fuaye alanları var. Spor kompleksleri, kapalı havuz, çocuk havuzları, fin hamamı, açık fitness sahaları gibi sosyal donatıları mevcut. Aidatlar metrekare başı 3 TL. Ortalama bir daire aylık 500 TL aidat ödeniyor. Bugün projemizden ev alanlar, 2020’in son çeyreğinde yüzde 40-50 prim yapmış olacaklar. Kira gelirleri 2.500- 3.000 TL bandında kira getirisi var. Türkiye gayrimenkul’de çok iyi işler gerçekleştiriyor. Yurtdışından adından sıkça söz ettiriyor. Kartal Wings projesi de bunlardan biri. Yabancılardan ciddi anlamda talep geliyor. Sahil şeridi de olması yabancıları cezp ediyor.”
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