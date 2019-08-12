Kamu bankalarından gayrimenkule 'nefes'

Türk ekonomisinin lokomotif sektöründen gayrimenkul, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında toparlanma sürecine girdi. Son yıllarda eski havasını bulamayan sektör, yapılan kampanyalar ve bankaların faiz indirimleriyle birlikte nefes almaya başladı. Geçen yıl toplam konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında düşerek 1 milyon 375 bin adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1 milyon konut stoku bulunurken, bunun 400 binden fazlası İstanbul’da yer alıyor. Sektörden gelen görüşler ise her yıl 1 milyondan fazla evin satıldığı Türkiye’de 1 milyonluk konut stokunun ‘dişe dokunur’ bir rakam olmadığını belirtiyor. Coldwell Banker ACCE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dilber, faiz indiriminin tam zamanında geldiğini belirtiyor. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirten Dilber “Sektör olarak yıla kötü başladık, geçen yıl itibariyle dövizde yaşanan yükseliş, gayrimenkul sektörüne olumsuz yansıdı. Faizlerinde yüksek oluşu vatandaşı mevduata yönlendirdi. Kamu bankalarının aldığı faiz indirim kararı sektörümüzde adeta bayram havası yaşattı” dedi.

Gayrimenkul sektörü yılı nasıl geçiriyor?

2017 yılında 1 milyon 409 bin adetlik konut satışı ile tarihi bir rekora imza atıldı. 2018 yılına iyi başlamamıza rağmen, yurtdışı kaynaklı başlatılan döviz operasyonu ve ülkemiz ekonomisine yapılan saldırılar ile birlikte, hem sektörde hem de ekonomide ciddi anlamda durgunluk yaşandı. 2018’de 1 milyon 375 bin adetlik satış rakamı ile kapadık. Faizlerin ve doların yükselmesi sektörümüze olumsuz yansıdı. 2019 başında ise kısmen de olsa bir hareketlenme gözlendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinden başlatılan ekonomik reformlar meyvelerini vermeye başladı. Önce dövizde düşüş başladı, ardından faizler geriledi ve konut sektöründen hareketlenme başladı diyebiliriz

Kamu bankaları tarafından alınan faiz indirim kararı sektöre nasıl yansıdı?

Faizlerin düşmesi satışlara olumlu yansıyor. Anında telefonlarımızı çalmaya başladı. Merkez Bankası’nın aldığı 450 baz puanlık indirim gayet yerinde bir hamleydi. Ancak yılsonuna kadar faizlerin düşüşünde biraz daha beklenti var. Bunu da yakında göreceğiz. Satışlarımıza da bu ciddi anlamda yansıyacak. Yılsonu rakamlarının toplam sektör için konuşuyorum; 1 milyon 200 bin bandını aşacak.

Konut alımında şu dönemin fırsat olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet, gayrimenkul sektöründe alım zamanı diyebiliriz. Faizlerin aşağı çekildiği, gayrimenkul fiyatlarının uygun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Kriz durumları her daim fırsat yaratır. Şu dönem bunu fırsata çevirme vakti. Bugün, özellikle markalı projelere yatırım yapanlar, 1 yıl sonra ciddi anlamda kazanç sağlayacaklar. İstanbul’da konut stoku var evet ancak talep de var. Piyasa doyma noktasına geldi demek doğru olmaz. Halen ihtiyaç var. Doğru lokasyon çok önemli.