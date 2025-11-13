İSTANBUL 17°C / 7°C
Ekonomi

Kamu borcunda faiz indirimi geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını düşürdü. Aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, yıllık tecil faizi ise yüzde 39'a çekildi.

13 Kasım 2025 Perşembe
Kamu borcunda faiz indirimi geldi
Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranının yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizinin de yüzde 39'a indirilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı yeniden belirlendi.

Kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı da bugünden itibaren yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile tespit edildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre bu düzenlemelerle gecikme zammı ve tecil faiz oranları düşürüldü.

Bu kapsamda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,7'ye indirildi.

Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı, karardan önce aylık yüzde 4,5 olarak uygulanıyordu.

Tebliğle de kamu alacaklarının taksitlendirilmesi halinde alınan tecil faizi oranı, yıllık yüzde 48'den yüzde 39'a düşürüldü.

Yıllık tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 39 uygulanacak.

Bu düzenlemeden önce tecil edilerek ödenmesi gereken kamu alacaklarının taksit tutarlarına eski oranda, bugünden itibaren olanlara da yıllık yüzde 39 tecil faizi uygulanacak.

Öte yandan, düşürülen faiz oranları nedeniyle yeniden yapılandırma benzeri düzenlemelere gerek kalmayacağı, mükelleflere taksitlendirme yolunun açık olduğu bildirildi.

