Kamu işçileri toplu sözleşme son dakika gelişmesi var mı? Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmesi ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesinin görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyon memur emeklisi ile 200 bin kamu işçisi, mali ve sosyal haklarının belirleneceği sözleşmeye odaklandı. Kamu işçileri toplu sözleşme son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti" dedi.

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin detayları haberimizde yer alacak.

MEMUR VE KAMU İŞÇİSİNİN GÖZÜ SÖZLEŞMEDE

Kamu görevlileri sendikaları, 2010'daki Anayasa referandumu ile elde edilen toplu sözleşme hakkının gereği olarak, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için 1 Ağustos'ta hükümetle masaya oturdu.

Pazarlık masasında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu.

İlk toplantının ardından hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesiyle devam eden süreç, yarın ve öbür gün genele yönelik tekliflerin görüşülmesiyle sürecek. 9 Ağustos'ta ikinci, 15 Ağustos'ta üçüncü, 16 Ağustos'ta ise dördüncü toplantı yapılacak. Hükümet zam teklifini 16 Ağustos'taki toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'ne sunacak.

Pazarlık süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Taraflar, bu tarihe kadar anlaşamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak. Kurul, 5 gün içerisinde kararını verecek.