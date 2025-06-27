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Ekonomi

Kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu

Kamu toplu sözleşmesi kapsamında işveren tarafı ikinci teklifi bugün verdi. Buna göre kamu işçilerine ikinci zam teklifi 2025 için ilk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı. TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Kamu işçilerine ikinci zam teklifi belli oldu
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600 bin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu.

Buna göre kamu işçilerine ikinci zam teklifi 2025 için ilk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı.

İLK TEKLİF 13 HAZİRAN'DAYDI

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini bugün işçi tarafına sundu.

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifin bu hafta verileceğini belirterek, sürecin önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyeceğini söylemişti.

  • kamu işçisi
  • teklif

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