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Ekonomi

Kamu işçilerine müjde! Son dakika: Kamu işçisi zam oranı 2023 ne kadar oldu?

Kamu işçilerinin maaaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ederken Kamu işçisi zam oranı 2023 açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin zam oranına ilişkin müjdeyi son dakika olarak duyurdu. Buna göre, Kamu işçisi zam oranı 2023 ne kadar oldu? Kamu işçisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

9 Mayıs 2023 Salı 12:57 - Güncelleme:
Kamu işçilerine müjde! Son dakika: Kamu işçisi zam oranı 2023 ne kadar oldu?
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Kamu işçilerine müjde! Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Başkan Erdoğan, kamu işçisinin zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Yüzbinlerce kamu işçisini ilgilendiren konuda, "Kamu işçisi zam oranı 2023 ne kadar oldu?" sorusu cevap buldu. İşte son dakika Kamu işçisine yapılan zam oranı.

SON DAKİKA: KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2023 NE KADAR OLDU?

Toplu İş Sözleşmesi'nin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 45 ZAM!

Kamu işçilerine refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıldı. Böylece en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin liraya çıkarılmış oldu. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidildi. Gece çalışanların ücretlerinde de yüzde 8 zamlı ödenmesi öngörüldü. Giyim ve yemek rakamları güncellenerek ücret zammı oranında artırıldı.

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