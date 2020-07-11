11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:17 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:17

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

İLK ÖDEME 27 TEMMUZ'DA

Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cmhurbaşkanlığı kararı;

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."