Kamu işçisi taşeronun son dakika ilave tediye ödemesi Resmi Gazete'de (2019 yılı taşeron maaş zammı ve ikramiye ücreti ne kadar?)

Kamu işçisi taşeronun heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre 4/B 4/D statüsünde çalışan kadrolu taşeron işçilerin tediyelerin ilk yarısı 31 Ocak Perşembe günü ödenecek. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron personel, 1 Ocak 2019'da, asgari ücrete uygulanan yüzde 26 oranındaki zamdan yararlanamayacak. İşte 2019 yılı kamu işçisi zamlı maaşı ve ikramiye tutarı...

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen görüş yazısında, Yüksek Hakem Kurulu kararıyla, kadroya geçen taşeron personel işçicinin asgari ücretle ilişkisinin koptuğu bu nedenle sözkonusu personele 1 Ocak 2019'da sadece yüzde 4 zam uygulanacağı ve bu personelin mali ve sosyal haklarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi brüt 4 bin 434 lira, net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Brüt maaşı 3 bin lira olan işçiye brüt 5 bin 200, net 3 bin 717, brüt maaşı 3 bin 500 lira olan işçiye ise brüt 6 bin 66, net 4 bin 337 lira ikramiye ödenecek..

İLAVE TEDİYELERİN ÖDENME TARİHİ BELLİ OLDU



Kadroya geçen taşeron işçilerin ilave tediyelerin ödenme tarihi bugün ki Resmi Gazete'de yayımlandı. Tediyelerin ilk yarısı 31 Ocak'ta ödeneceği belirtildi.



İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR



CUMHURBAŞKANI KARARI



Karar Sayısı: 682



1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine,



2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,



6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.



29 Ocak 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü.



Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi.



İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye



Ortalama ödeme 1.000 lirayı geçecek. 500 bin işçiye yıllık en düşük ödeme 3 bin lirayı bulacak.



Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın taşeron işçi kamu kurumlarında kadroya alınmıştı. Bunların 500 binden fazlası kamuda diğer yarısı ise belediye şirketlerinde kadrolu oldular. Bu işçiler için toplu sözleşmeler de yapıldı. Toplu sözleşmeler sonunda bazı haklar da elde ettiler. Öte yandan bu işçiler diğer kamu işçileriyle birlikte 6772 sayılı kanun gereğince yıllık tediye (ikramiye) hakkına da kavuştu. Böylece bir yılda 52 günlük ikramiye hak ettiler. Bu ikramiyelerin bir bölümü ödenirken son taksit için ödeme günü merak ediliyordu.





GEÇTİĞİMİZ YILKİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI



Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlandı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.



26 GÜNLÜK TUTAR KADAR



13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.



ASGARİ ÜCRETE İKRAMİYE HESABI



Brüt ücret 2.029,50 TL



Günlük brüt 67,65 TL



13 günlük brüt 879,45 TL



SGK işçi primi (%14) 123,12 TL



SGK işsizlik primi (%1) 8,79 TL



Gelir Vergisi ( %15) 112,13 TL



Damga vergisi 6,68 TL



Kesinti toplamı 250,72 TL



Net ödenecek 628,73 TL







EN AZ BRÜT İKRAMİYE 4 BİN 59 LİRA



Asgari ücretten bakıldığında bir işçinin yıllık brüt tediyesi 4 bin 59 lirayı buluyor. Bu işçinin alacağı toplam ikramiye miktarı ise 2 bin 901 lira 84 kuruşa çıkıyor. 2 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi için ise 13 günlük brüt tediye 1.083 lira 30 kuruş olacak. Bu işçi 7 Aralık'ta hesabında 774 lira 46 kuruş görecek. Toplamda hesaba yatan para ise 3 bin 79 lira 84 kuruş olacak.

İşçiye en az 3170 TL



500 bin kamu işçisi bu yıl da ikramiye alacak. Ödeme takvimi merakla beklenirken, tutarlar da netleşti. İşçilere en az 3 bin 170 lira verilecek.



2019'un gelmesiyle yaklaşık 500 bin kamu işçisinin gözü ikramiyelere çevrildi. Maaşlar arttığından, bu yıl ödenecek ikramiye (tediye) tutarları da yükselecek.



İşçilere en az 3 bin 170 lira 30 kuruş ikramiye verilecek, ödeme takvimi ise Cumhurbaşkanı kararıyla duyurulacak. Geçtiğimiz yıl içinde kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alındı. 1 yılda 52 günlük ikramiyeden, mevcut kamu işçilerinin yanı sıra, kamu kurumlarında kadroya geçen taşeron işçiler de yararlanmaya başladı.



İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.



Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi brüt 4 bin 434 lira, net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Brüt maaşı 3 bin lira olan işçiye brüt 5 bin 200, net 3 bin 717, brüt maaşı 3 bin 500 lira olan işçiye ise brüt 6 bin 66, net 4 bin 337 lira ikramiye ödenecek.



Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeli personelin (4B) izin hakları iyileştiriliyor. İzin süreleri uzatılacak, bir sonraki yıla devredilebilecek. Taşeron düzenlemesi ile geçici personel statüsünden (4C) 4B'ye geçen personelin maaş takviminde de eşitlik sağlanıyor.





Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı alacak.



Yansıma olayına gelince 400 tl civarındaki zammın tamamı taşeron olarak çalışan arkadaşlarımıza yanısıyacaktır.



696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Nisan 2018 itibarıyla taşerondan kamu kurum ve kuruluşlarına geçişi geçişi sağlanan işçilere 2019 Ocak maaşları ile birlikte 5 günlük ikramiye ödemesi yapılacak.



Bilindiği üzere taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin mali ve sosyal hakları 12.04.2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmişti. İlgili düzenlemede geçen ikramiye maddesine bakacak olursak;



İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Maddeye göre yaklaşık 450 bin kamu işçisi, Ocak ayında 5 günlük ikramiyelerini alacaklar. Kurumlar ödemelerini Ocak maaşları ile birlikte yapabilir. 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında kamu işçilerine ödenecek 5 günlük ikramiyeden tutarlarından SGK ve İşsizlik Primi ile Gelir ve Damga Vergisi kesintileri yapılacak.



375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında kamu işçilerine ödenecek 5 günlük ikramiyeden tutarlarından SGK ve İşsizlik Primi ile Gelir ve Damga Vergisi kesintileri yapılacak.



Belediye şirket işçileri 5 günlük ikramiyeyi ne zaman alacak?



Belediye şirketlerine geçişi sağlanan işçiler için ise ilgili toplu iş sözleşmesi hükmü aşağıdaki şekildedir; İkramiye: İşçilere Nisan ve Ekim aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir.



Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir. Dolayısıyla geçici 24 üncü madde kapsamındaki belediye şirket işçileri Ocak değil Nisan ayında 5 günlük ikramiyelerini alacaklar.

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Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin taşeron işçinin 4d kadrolarına alınması süreci devam ederken kadro hakkı elde eden taşeron işçilerin geçeceği 4/D statüsünün taşeron işçilere ne kazandırıp ne kaybettireceği konusunda detayları açıklandı. Buna göre aylık/günlük brüt asgari ücretin (2.558,40 TL/Ay, 85,28 TL/Gün)altında kalan ücretler, asgari ücret seviyesine yükseltilecek bu miktarın üzerine tabi oldukları toplu iş sözleşmesi gereğince 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli %4 oranında zam yapıldı.



Asgari ücret artı yüzde 4 zam

Ancak 2019 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücretin yüzde 26.05 oranında artışla net 2 bin 20 liraya yükselmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, işçi maaşlarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışıp, kadrosu belediye şirketlerinde olan ve maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin maaşlarında yüzde 30’a varan artışlar sağlandı.



En düşük ücrette 522 liralık artış

Maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin ücreti, net 2 bin 20 liraya çıkartılıp, üzerine yüzde 4 zam ilave edildi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ve ASKİ’de hizmet veren en düşük işçinin maaşı, yemek ve yakacak ücretiyle birlikte 2 bin 376 liraya yükseldi. Belediye şirketlerinde kadrolu olup da yeni asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilere ise yüzde 4 zam yansıtıldı. Yapılan iyileştirmelerle geçen yıla göre en düşük işçi ücretinde 522 lira artış kaydedildi.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılı ilave tediye ödemeleri büyük bir merakla beklenirken tarihler hala açıklanmadı. Kamu işçileri ve kadro alan taşeron işçilerin 7 ile 15 Ocak tarihleri arasında yapılacağına yönelik haberler , taşeron işçilerin kafasını karıştırmaya başladı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında Ocak ayındaki tüm ilave tediye ödemesinin ayın son haftasında yapıldığı görülmektedir. Dolaysıyla bu yılın Ocak ayı tediyesinin de Ocak ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Geçen yılda 26 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında ödeme yapılmıştı.





2020 TL + YÜZDE 4 ZAM



Çalışanların maaşları, asgari ücretin altında kalmayacak. Kadroya geçen çalışanların durumunda gelinen son durumu değerlendiren Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz “Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle, çalışanların bin 800 TL olan maaşları, ocak ayından itibaren 2 bin 20 TL’ye yükseltilecek. Buna ilave olarak TİS’ten kazanmış oldukları yüzde 4 zam da verilecek. Böylece çalışanların maaşları 2 bin 100 TL civarında olacak. Ayrıca çalışanların, mevcut sosyal yardımları, Yüksek Hakem Kurulu sözleşmesi gereği, aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilerek ödenmeye devam edecek” dedi.



Kurumlarda yeni belirlenen asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumuna da açıklık getiren Öz, bu kişilerin sözleşmelerinde yazan oranlarda zam alacaklarını söyledi.



TEDİYEDEN DE 3.164 TL

Taşeronluktan kadroya geçenlere bir sevindirici haber de ilave tediyelerinden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 TL’lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.



TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN ASIL İŞVEREN DE SORUMLU



Soru: Bir şirketin hafriyat işini yapan taşeron firmada çalışıyorum. Yeni bir firma, çalışmakta olduğumuz hafriyat işini devralacak. Bu durumda biz ihbar ve kıdem tazminatlarımızı alıp mı ikinci firmaya geçeceğiz, yoksa tazminatlarımızla birlikte mi geçeceğiz? (Hanifi Y.)



Yanıt: Şirket devrinde kıdem tazminatından eski ve yeni işveren sorumludur. Sizinki şirket devri değil, hafriyat işinin bir alt işverenden bir başka alt işverene devri söz konusu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 3 Mayıs 2016 tarihinde verdiği (E. 2015/7580, K. 2016/13115) kararda, “Asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından iş yerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir” denildi. Dolayısıyla işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait iş yerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarının uygulanması gerekiyor. Bu durumda değişen alt işverenler, işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılıyor. Asıl işveren tüm hizmet süresine göre kıdem tazminatı alacağından, devreden alt işveren ise kendi çalıştırdığı dönem ve ücret seviyesine göre belirlenecek kıdem tazminatından sorumlu.

KİT taşeronuna kadro 2019’da

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, KİT’lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı’na da alındı. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlıkların ihtiyaçları belirleyeci olacak.



KİT’lerin strateji ve istihdam koşulları, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, KİT’lerin tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacak. Karara göre, içeriden personel ihtiyacının karşılanamaması halinde, 2018’de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personelin açıktan veya naklen atanması mümkün olacak.



Düzenleme, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kadrolu olmasına olanak sağlıyor. Buna göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz olarak çalışan ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



Sınavla alınacak



Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek. KİT’ler sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve ilgili bakanlığın ihtiyacı göz önüne alınacak. 1 yıl içinde kadroya geçişlerle ilgili sınavlar yapılacak.





Asgari düzeyde kredi



Karara göre, atıl durumda olan gayrimenkuller; satış, kiralama, devir gibi usullerle değerlendirilecek. Ar-Ge ve inovasyona önem verilecek. Daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla teknoloji takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon gözden geçirilecek. Karara göre kredi kullanımlarını asgari düzeyde tutacak olan KİT’ler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami düzeyde kullanacak. Ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak ancak tarım ürünlerinin alım miktar ve fiyatını bakanlığın görüşünü alarak tespit edecekler.

01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye: İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI: İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI: İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir. C-TAŞIT YARDIMI: Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI: İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.