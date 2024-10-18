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Ekonomi

Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.

AA18 Ekim 2024 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Kamu personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira ödeme yapılacak
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AA muhabirinin 2025 yılı bütçesinden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liralık bütçenin yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 566 milyar 841 milyon liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken, Milli Savunma Bakanlığına 273 milyar 553 milyon lira ayrıldı.

Gelecek yıl Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 193 milyar 701 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 170 milyar 804 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 110 milyar 56 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 58 milyar 970 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 55 milyar 756 milyon lira ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personel giderleri için 53 milyar 280 milyon lira ayrıldı.

- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 436 milyar 748 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 318 milyar 32 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 27,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne de 26,7 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 23,1 milyar lira verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 10 milyar 45 milyon lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 2,3 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2,1 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 3,5 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 435 milyar lira ayrıldı.

2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

KURUMLARPersonel GiderleriSos. Güv. Devlet Primi Gideri
Türkiye Büyük Millet Meclisi11.053.550,0001.337.502,000
Cumhurbaşkanlığı2.784.216,000163.119,000
Anayasa Mahkemesi443.413,00045.592,000
Yargıtay2.566.341,000290.932,000
Danıştay1.846.200,000193.506,000
Hakimler ve Savcılar Kurulu901.380,00084.163,000
Sayıştay2.334.045,000259.260,000
Adalet Bakanlığı170.804.203,00019.356.118,000
Millî Savunma Bakanlığı273.553.471,00032.266.666,000
İçişleri Bakanlığı55.756.297,00011.017.387,000
Dışişleri Bakanlığı16.752.212,0001.373.716,000
Hazine ve Maliye Bakanlığı23.051.411,0002.558.431,000
Millî Eğitim Bakanlığı1.030.744.599,000131.441.299,000
Sağlık Bakanlığı566.841.948,00067.251.196,000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı3.321.325,000517.644,000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı53.280.882,0008.825.531,000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı1.124.850,000142.999,000
Kültür ve Turizm Bakanlığı14.588.536,0001.826.209,000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı3.538.352,000433.820,000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı15.571.414,0002.071.366,000
Ticaret Bakanlığı17.272.974,0002.003.300,000
Gençlik ve Spor Bakanlığı2.771.887,000398.164,000
Tarım ve Orman Bakanlığı58.970.677,0007.671.413,000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği224.474,00028.678,000
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı15.842.855,0001.049.835,000
Jandarma Genel Komutanlığı193.701.811,00017.922.126,000
Sahil Güvenlik Komutanlığı8.633.684,000898.685,000
Emniyet Genel Müdürlüğü302.167.835,00038.183.832,000
Diyanet İşleri Başkanlığı110.056.770,00013.893.319,000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı6.315.559,000741.731,000
Gelir İdaresi Başkanlığı32.491.789,0004.056.863,000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü8.670.357,0001.353.664,000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü2.124.203,000323.138,000
Göç İdaresi Başkanlığı10.300.404,0001.993.900,000
Avrupa Birliği Başkanlığı421.202,00053.032,000
Devlet Arşivleri Başkanlığı825.611,000122.394,000
İletişim Başkanlığı1.062.210,000106.552,000
Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı1.917.226,000305.463,000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı918.746,000107.266,000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı3.070.614,000374.693,000
İklim Değişikliği Başkanlığı107.935,00012.491,000
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel)3.028.727.468,000373.056.995,000
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel)436.748.143,00060.473.535,000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel)10.045.306,0001.460.554,000
I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı3.475.520.917,000434.991.084,000
Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı00
Gelirden Ayrılan Paylar00
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı3.475.520.917,000434.991.084,000

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