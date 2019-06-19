Kamu toplu iş sözleşmesi 2019 memur zammı ne kadar olacak? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi son dakika ne zaman yapılacak?

‘Kamu toplu iş sözleşmesi 2019 memur zammı ne kadar olacak? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak?’ sorularına arama motorlarında yoğun olarak yanıt aranıyor. Kamu toplu iş sözleşmesiyle ilgili gelen son dakika haberlerine göre, Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı talep etti. İşçi kesimini temsilen "yetkili konfederasyon" olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu. İşte Toplu iş sözleşmesiyle ilgili son dakika ayrıntıları haberimizde…

2 YILLIK TOPLU SÖZLEŞME

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldikleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşen Selçuk ve Atalay'ın gündemini, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri oluşturdu. Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritası ele alındı.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu.

İşçi kesimini temsilen "yetkili konfederasyon" olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

MEMURLAR VE ÖZEL SEKTÖR SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIYOR

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

ATALAY'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINDA NE DEMİŞTİ?

Türk-İş Başkanından Ergün Atalay'dan kamu işçileri toplu sözleşmesi açıklamasında bulunmuştu. Nisan ayında yaptığı açıklamada Atalay 'Enflasyonun altında bir rakam mümkün değil.' demişti.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Atalay 'Vergi ile ilgili sıkıntımız var, işyerlerinde farklı ücret alan işçiler var, kadro alamayan taşeron işçiler ve taşeronda kadroya geçip 4+4 zam alan işçilerin durumları var. Bunun gibi birçok konu toplu sözleşme masasında gündeme gelecek. İşçinin başını aşağı düşürecek hiçbir konuya imza atmayız.' ifadelerini kullanmıştı

TİS'DEN EN BÜYÜK BEKLENTİ 4/D'Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERİN

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın önceki açıklamalarında ifade ettiği ve taşeron şirketlerden kamuda genel idarelere geçen 4/D'li sürekli işçilerin gerek Meclis Başkanlığı'na onbinlerce dilekçe ile başvurdukları gerekse de meydanlarda ve sosyal medyada sık sık dile getirdikleri kamu işçileri toplu sözleşmesine kendilerinin de dahil edilmesi yaklaşık yüzbinlerce işçiyi doğrudan ilgilendiriyor.