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Kamuda devrim gibi değişiklik: Devlet kapısındaki iş 1 ay içinde çözülecek

Vatandaşın kamudaki işlerini hızlandıracak taslakta sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre veri paylaşımı dijital ortama aktarılacak, ilk başvuru yapılan daire, işlemi 30 gün içinde sonuçlandıracak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin birinci yılına ilişkin değerlendirmeler sonrasında, kamuda iş ve işlemleri hızlandıracak önlemler alınmaya başlıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan, kararname taslağı görüş alınmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi. Söz konusu taslakla; etkin, verimli, hesap verebilir, beyanı ve memnuniyeti esas alan, şeffaf bir kamu yönetimin oluşturulması hedefleniyor. Kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, adil, sadeleştirilmiş, dijital ortama uyumlu ve düşük maliyetli olarak verilebilmesini sağlanacak önlemler hazırlanıyor. 
 
ANINDA İNCELEME VE TAKİP 
 
Taslakla, kamu hizmetlerini yerine getiren idarenin görev tanımları net bir şekilde belirlenecek. Vatandaşlar, başvurularını bu görev tanımlamasına göre yapacak. Yapılan başvurular anında incelenip takip edilecek. Talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilerken, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında en geç 30 gün içinde cevap verilmesi de zorunlu hale getiriliyor. Kurumlar arası verilerin paylaşımı da dijital ortama taşınıyor. Tüm bilgi, belge ve veriler herhangi bir protokol ya da benzeri işleme gerek kalmaksızın diğer idarelerle paylaşılır hale gelecek. Bu işlemler sırasında kişisel verilerin korunması kanununa da dikkat edilecek. Taslağa ilişkin öneri ve değerlendirmeler sonucunda, kararnamenin 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
 
KAMU KURUMLARINA STANDART GELİYOR
 
Kamu hizmetlerinde hizmet standartlarının belirlenmesine yönelik madde de taslakta yer alıyor. Buna göre kamu kurumları için“hizmet standartları ve iş akış şemaları” hazırlanacak. Hizmet standartlarına uyulmaması durumunda ilgili idarenin en üst yöneticisi ve yükümlü personel hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek. Bürokratik engeller ve yüklerin her yıl ölçülmesine ilişkin düzenleme de taslakta yer alıyor. Kamunun yüklerinin belirlenmesine yönelik her yıl değerlendirme de yapılacak.
 
(Akşam)

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