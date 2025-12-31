İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,971
  • EURO
    50,5287
  • ALTIN
    5978.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek
Ekonomi

Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız.' dedi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek
ABONE OL

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada engelli bireylerle bir araya gelen Göktaş, merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ürünleri inceledi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını söyledi.

Buradaki engelli bireylerle yıl içinde zaman zaman buluştuklarını anımsatan Göktaş, çalışmaların farklı atölyelerde devam ettiğini, bugün de yeni çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum."

  • EKPSS istihdamı
  • engelli istihdamı
  • Göktaş açıklama

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.