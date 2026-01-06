İSTANBUL 18°C / 12°C
  • Kamuda yeni dönem: Tedarikçiler artık derecelendirilecek
Ekonomi

Kamuda yeni dönem: Tedarikçiler artık derecelendirilecek

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için derecelendirme sistemini devreye alıyor.

6 Ocak 2026 Salı 09:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre DMO, merkezi olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının temini görevini yürütüyor.

Bu kapsamda kurum, kamu alımlarında tarafsız ve nesnel değerlendirmeler sonucunda adayların yeterlilikleri ve ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin önceden belirlenmesi amacıyla Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyor.

KATKI SAĞLANMASINI AMAÇLIYOR

DMO, sistemle tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına daha kaliteli hizmet sunulmasını, yerli üretimin desteklenmesini, tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Ofis, söz konusu derecelendirme sistemine yönelik çalışmalarını tamamladı.

AVANTAJ YA DA KISITLAMALAR GELECEK

Buna göre, sistem kapsamında tedarikçiler, çeşitli sayısal ve niteliksel kriterler esas alınarak, istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılarak puanlanacak.

DMO'nun e-satış portalında yer alan tedarikçiler, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri, ürünlerin kalite düzeyleri ve satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanıp derecelendirilecek.

KISITLAMALARI İÇERECEK BİR SERTİFİKA VERİLECEK

Böylece, derecelendirilen tedarikçilere, bulundukları sınıflara göre uygulanacak avantaj ve kısıtlamaları içerecek bir sertifika verilecek.

DMO tarafından Tedarikçi Derecelendirme ve Sertifikasyon Sistemi'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

"TEDARİKÇİLER SERTİFİKALANDIRILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, "DMO şimdi de alım yaptığı tedarikçileri belirli kriterlere göre sertifikalandıracak. Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak." dedi.

  • DMO Tedarikçi Derecelendirme
  • Kamu Malzeme Tedarik
  • Devlet Malzeme Ofisi

