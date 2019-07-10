Kamuya 43 bin personel alımı hangi kurumlara yapılacak? 43 bin kamu personeli alımı hangi branşlarda yapılacak?

Kamuya 43 bin personel alımı hangi kurumlara yapılacak? 43 kamu personeli alımı hangi branşlarda yapılacak? 43 kamu personeli alımı ne zaman yapılacak?’ sorularına kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen on binlerce aday tarafından yanıt aranıyor. 2019 Kamu kurum ve kuruluşlarına 43 bin personel alımıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş internette konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2019 Kamu kurum ve kuruluşlarına 43 bin personel alımıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş internette konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Özel sektörde de istihdamın artması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) devrede olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra kamu kurumları da bünyelerinde yeni istihdamlar için ilan yayınlamaya başladı.İşte 2019 kamuya 43 bin personel alımıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

SAĞLIK İLK SIRADA

Kamu kurumlarında en fazla istihdam Sağlık Bakanlığında olacak. Yıl içerisinde yapılacak atamalarla toplamda 29 bin 689 sağlık çalışanı işe alınacak. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve üç bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk’te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katıldı.

Bakan Koca, 2019'da 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacağını belirterek, "Bunun ilk etabı olarak 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda 12 bin personelin alımı için önümüzdeki ay ilana çıkılacak. Önümüzdeki ay olmasıyla ilgili bütün hazırlığımızı yaptık, kılavuz hazırlığımız bitti. ÖSYM'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bütün çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum, 12 bin personelin alımı da bugüne kadar olduğu şekliyle KPSS ile olacak. İkinci etabı ise, yani 29 bin 689 sağlık personeli alımını tamamlayacak olan 17 bin 689 personeli de muhtemelen Eylül-Ekim'de ÖSYM'nin takvimine göre planlamış olacağız. Personelin KPSS ile alımı konusundaki yöntem daha bir hakkaniyetli ve bu anlamda başarıyı endeksleyen bir yaklaşım tarzı olduğu için bunu devam ettirmek, en azından hakkaniyetli olma noktasında bu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyoruz."

İKİNCİ SIRADA ADALET BAKANLIĞI VAR

Adalet Bakanlığı, en çok tayin yapılacak diğer alan olacak. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 12 bin 713 personelin 6 bin 126'sı infaz koruma memurluğu kadrosunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra kâtibi takip edecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir. Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.

ENGELLİ İSTİHDAMI DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının yanı sıra Türkiye'nin önemli kurumları da personel alımı için ilanlarını yayınladı. Bunlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). SGK bu sene 400 personel alımı gerçekleştirecek. Ayrıca TCDD, bünyesine 25 engelli personel katacak.