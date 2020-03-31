Kamuya 6 bin 219 personel alımı nasıl olacak? 2020 Kamu personel alımı ne zaman?

31 Mart 2020 Salı 11:26 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlğı, 62 kamu kurum ve kuruluşuna yıl içinde 6 bin 219 ilave personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamuya 6 bin 219 personel alımı nasıl olacak?

2020 KAMU PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuya 2020 yılında ilave 6 bin 219 personel alımı yapılacak. Bu alımların kesin tarihi henüz belli olmamakla birlikte, atamaların yıl içinde yapılacağı öngörülüyor.

Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi.

ATAMA İZNİ DE VERİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.

Açıklamada, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi” denildi.

Karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacak. Böylece 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

2020 yılı şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de hatırlatıldı.