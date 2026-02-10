İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
  Kamuya ait duran varlıkların amortisman ve değer düşüklüğü esasları yeniden belirlendi
Ekonomi

Kamuya ait duran varlıkların amortisman ve değer düşüklüğü esasları yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin duran varlıklarının amortisman, tükenme payı ve değer düşüklüğüne ilişkin usul ve esasları yeniden belirledi.

AA10 Şubat 2026 Salı 08:53
Kamuya ait duran varlıkların amortisman ve değer düşüklüğü esasları yeniden belirlendi
Bakanlıkça hazırlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında "normal amortisman yöntemi" uygulanacak. Varlıklar için amortisman payı, varlığın yararlanma süresine göre her yıl eşit olarak ayrılacak. Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlayacak.

Düzenlemeyle, doğrudan gider yazılabilecek duran varlıklar için yeni limitler de belirlendi.

Buna göre, maliyet bedeli taşınırlar için 52 bin liranın, taşınmazlar için 114 bin liranın altındaki duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilebilecek. Bakanlık, bu limitleri her yıl kasım ayı sonuna kadar güncelleyerek duyurabilecek.

- AMORTİSMANA VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE TABİ VARLIKLAR İÇİN DEFTER ZORUNLULUĞU

Tebliğle bir varlığın gelecekteki ekonomik fayda veya hizmet sunumu potansiyelinde amortismanın üzerinde gerçekleşen kayıplar için "değer düşüklüğü karşılığı" ayrılmasına ilişkin detaylı hükümlere de yer verildi.

Bu kapsamda, varlıklar "nakit üreten" ve "nakit üretmeyen" olarak ikiye ayrılarak, her biri için değer düşüklüğü hesaplama yöntemleri ve göstergeleri tanımlandı.

Ayrıca, amortismana ve değer düşüklüğüne tabi her varlığın "Duran Varlıklar Amortisman ve Değer Düşüklüğü Defteri"ne kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

