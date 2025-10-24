İSTANBUL 25°C / 17°C
Ekonomi

Kamuya yeni alım ilanları Resmi Gazete'de: Müfettiş, uzman ve bilişim personeli alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında da istihdam edilmek üzere personeller alınacak.

24 Ekim 2025 Cuma 09:51
Kamuya yeni alım ilanları Resmi Gazete'de: Müfettiş, uzman ve bilişim personeli alınacak
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim)" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, 29 Kasım'da yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 8 kadroya uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere de 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuruların, 27 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.

