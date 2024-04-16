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Ekonomi

'Kan kardeşi' ülkeyle 10 milyar dolarlık işbirliği! Altay tankı detayı

'Kan kardeşi iki ülke' Türkiye ve Güney Kore arasındaki toplam ticaret hacmi 10 milyar doları aştı. Güney Kore şirketleri Türkiye'de 3.8 milyar dolar yatırıma imza atarken, kısa süre önce bu ülkeden tedarik edilen motorun ve transmisyonun entegre edildiği 2 adet ALTAY Tankı, testler için TSK'ya teslim edildi. Testlerin tamamlanmasının ardından ALTAY, Güney Kore üretimi güç grubuyla seri üretime geçecek.

Sabah16 Nisan 2024 Salı 07:54 - Güncelleme:
'Kan kardeşi' ülkeyle 10 milyar dolarlık işbirliği! Altay tankı detayı
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Türkiye ve Güney Kore arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlar her geçen gün artıyor. İki ülke arasındaki ticaret 2023 yılında 10 milyar doları aşarak 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ithalatı 9.4 milyar dolar olurken, ihracatı ise 1 milyar dolar düzeyinde tamamlandı. Güney Kore, Türkiye'ye elektronik eşyalar, otomotiv parçaları, kozmetik, sanayi makineleri ve kimyasal ürünler gibi ürünler ihraç ediyor. Başlıca ithal ürünleri ise elektronik cihazlar, motorlu taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, makine ve mekanik cihazlar, plastik mamulleri, demir-çelik, optik alet ve cihazlar.

3.8 MİLYAR DOLAR YATIRIM

2023 itibarıyla Koreli şirketlerin Türkiye'deki kümülatif yatırımı yaklaşık 3.8 milyar dolar. Güney Koreli şirketler, Türkiye'de özellikle otomotiv, enerji, inşaat, telekomünikasyon ve teknoloji gibi sektörlerde yatırım yapıyor. Ayrıca savunma sanayi, enerji, inşaat, otomotiv, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerde işbirliği projeleri yürütülüyor. Sabah'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türkiye, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri. Altyapı alanında iki ülke arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi başarılı işbirliği örnekleri ortaya konuluyor" dedi. Ülkesinden Türkiye'yi 8 yıl sonra ziyaret eden bakan olduğuna işaret eden Park, "kan kardeşi ülke" olarak gördükleri Türkiye'ye ziyaretin anlamlı olduğunu, gelecek dönemde iki ülkenin stratejik ortaklığının çeşitli alanlarda daha da gelişeceğini söyledi. Park, Türkiye'nin Kore Savaşı'na en çok asker gönderen 4. ülke olduğunu anımsatarak, "Halkımız, Türkiye'nin fedakarlığını ve özverisini unutmayarak her zaman minnet duymaktadır, her iki ülke halkları da birbirini 'kardeş ülke' olarak tanır. Size bir örnek vermek gerekirse; depremden sonra Korelilerin, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine yaptığı taziye ziyaretleri nisanın sonuna kadar devam etti" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DAKİ EN ÖNEMLİ ORTAK

Park, Türkiye'nin, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Altyapı alanında iki ülke arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi başarılı işbirliği örnekleri ortaya konuluyor. Karşılıklı güven olmadan işbirliğinin mümkün olmadığı savunma sanayinde, Kore'den temin edilen güç grubu donanımlı Altay tankının teslim töreni, bu yılın nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi."

ALTAY TANKININ MOTORU GÜNEY KORE'DEN

Türkiye ve Güney Kore, savunma sanayisinde işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İki ülke, gelecek dönemde askeri anlaşma imzalama konusunda mutabakata vardı. Kısa süre önce Güney Kore'den tedarik edilen motorun ve transmisyonun entegre edildiği 2 adet ALTAY Tankı, testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Testlerin tamamlanmasının ardından ALTAY, Güney Kore üretimi güç grubuyla seri üretime geçecek. Öte yandan T-155 FIRTINA Obüsü gibi bazı Türk savunma sanayii ürünlerinde de Güney Kore'den alınan teknoloji transferinin etkisi büyük.

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