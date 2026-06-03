İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9648
  • EURO
    53,4321
  • ALTIN
    6582.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kanada'dan ABD ve Meksika'ya mektup: Ticaret anlaşması yenilensin
Ekonomi

Kanada'dan ABD ve Meksika'ya mektup: Ticaret anlaşması yenilensin

Kanada'nın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ilettiği bildirildi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Kanada'dan ABD ve Meksika'ya mektup: Ticaret anlaşması yenilensin
ABONE OL

Kanada'nın ABD ile Ticaretinden Sorumlu Bakanı Dominic LeBlanc, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'a USMCA'ya ilişkin mektup gönderdi.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının 16 yıllığına yenilenmesine yönelik talebini taraflara ileten LeBlanc, "Anlaşma, taraflar ve bütünlemiş Kuzey Amerika ekonomisi için oldukça faydalı." ifadesini kullandı.

LeBlanc ayrıca, bu kapsamda Greer ve Ebrard'dan da mektup aldığını kaydetti.

- ABD İLE MEKSİKA İKİ TUR DAHA GÖRÜŞECEK

ABD ile Meksika, USMCA'nın Ortak Gözden Geçirme sürecine ilişkin ilk ikili görüşmeleri 30 Mayıs'ta tamamlamıştı.

Başkent Washington'da 16-17 Haziran'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı belirtilerek, görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

  • Kanada USMCA
  • Yenilenme Talebi
  • Anlaşma Güncelleme

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.