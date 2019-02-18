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Kanal Edirne ile taşkınlara son

Başkan Erdoğan’ın bu yıl hizmete alacağı Kanal Edirne projesi inşaatı sürüyor. Meriç Nehri bypass edilerek oluşturulan kanalla beraber artık Edirne’de su taşkınları yaşanmayacak.

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Edirne için mega proje anlamına gelen büyük bir yapının inşasında son aşamaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl hayata geçirileceğini söylediği Kanal Edirne projesinin büyük bölümü amamlandı.Başkan Erdoğan, hafta sonu Edirne mitinginde Meriç Nehri’ni bypass ederek taşkınları engellemesi amacıyla yapımına DSİ tarafından 2015 yılında başlanan projenin hayata geçirileceğini belirtmişti. Erdoğan, 7 bin 800 metre uzunluğundaki 50 metre genişliğindeki projenin kazı çalışmalarının tamamlandığını, taşkın önlemi olarak tehlike arz eden tüm derelerinde ıslah çalışmalarıyla 15 taşkın koruma tesisi inşaatının devam ettiğini bildirmişti.  

YÜZDE 25’LİK KISMI KALDI 

Buna göre kanal kazı işlemi ile kanal üzerindeki köprülerin yapımı tamamlandı. Kanal Edirne Projesi kapsamında devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi ise devam ediyor. Öte yandan sedde  imalatlarının yüzde 25’lik kalan kısmı bu yıl içerisinde tamamlanacak.  

7.8 KİLOMETRELİK KANAL VAR

DSİ tarafından Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edilecek. Proje kapsamında 430 dekar yeni rekreasyon alanı sosyal alana  dönüştürülecek. Meriç Nehri’nde, DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan Kanal Edirne Projesi tamamlandı. 7 bin 800 metrelik kanal, Meriç Nehri’nin bir kolu gibi akacak. Kanal, kentin Arda, Meriç ve Tunca’dan sonra Karaağaç Mahallesi girişinden akan bir başka nehir gibi olacak. Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar yaşanmayacak. 

VATANDAŞ MEMNUN

Kanalın geçtiği Karaağaç Mahallesi sakinlerinden İhsan Tez, nehir taşkınlarında vatandaşların zor durumda kaldığını söyledi. Kurtarma ekiplerinin vatandaşları sırtlarında taşıyarak sudan kurtardığını anlatan Tez, “Karaağaç’ta yollar kapanıyordu, mahsur kalıyorduk. Şu anda Kanal Edirne güvencemiz oldu. Suyu taşıyacak seviyede kanal yapıldı. Taşkınlarda tarihi iki köprü yetmiyordu ve ulaşım duruyordu” diye konuştu. 

Behçet Tepe de taşkın korkusu olmadan evinde rahat şekilde uyuduğunu dile getirdi. Su baskınlarında evinin zarar gördüğünü anlatan Tepe, “Taşkında çocuklarımızı sudan nasıl koruyacağız’ diye düşünüyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi köprüler, kanallar yaptı bu sorunu da bitirdi. Allah razı olsun. Taşkınlardan korkmuyoruz artık” şeklinde konuştu.   

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