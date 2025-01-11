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Ekonomi

Kanal İstanbul'da önemli aşama! 90 metreyi aştı

'Çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul'daki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları yükselerek yolun geçeceği seviyeyi aşarak yaklaşık 90 metreye ulaştı.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Kanal İstanbul'da önemli aşama! 90 metreyi aştı
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İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar tekrar hız kazandı.

Köprünün yolu geçecek seviyenin üzerine çıktı. Yaklaşık 90 metre üzerinde çıkan köprünün her iki ayağında hummalı çalışma havadan çekilen görüntüleri yansıdı.

Köprünün her iki yakadaki onlarca vinç aynı anda çalışıyor.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

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