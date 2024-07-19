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Ekonomi

Kanun teklifi komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

19 Temmuz 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Kanun teklifi komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek
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Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Aynı pakette yer alan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı da 12 bin 500 liraya yükseltildi.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseltilecek, kayıt dışı faaliyetler ile mücadele güçlendirilecek...

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 12 BİN 500 LİRA

Teklifle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira yükseltildi. Yapılan düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenleme ile kayıt dışı faaliyetler ile mücadele güçlendirilecek, artırımlı cezalar uygulanacak. Buna göre 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak.

Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARINDA DÜZENLEME

Düzenlemeyle yurt dışına çıkış harcı 500 lira olacak. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellenecek. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

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