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Ekonomi

Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu

İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu
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Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.

"BEKLEYECEĞİZ YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Döviz bürosuna 50 dolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden İbrahim Halil Hüseyin, gazetecilere, "Bürodan olumsuz yanıt aldım, 50 doları bozmadılar. Eski olduğu için galiba. Dolarım sahte değil, 7 ay önce buradan almıştım, yan tarafa geldim yine almadılar. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok." dedi.

"BEYAZ DEDİĞİMİZ DOLARDA SIKINTI VAR"

Esnaf Reşat Yılmaz da yetkililerden açıklama beklediklerini belirterek, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı yaratıyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil." diye konuştu.

"TAŞLAR YERİNE OTURACAKTIR"

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür." ifadesini kullandı.

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