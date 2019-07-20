Kapıkule’de geçişler hızlandı

Pekcan, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen misafirlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla son yıllarda önemli tedbirler alındığını vurguladı. Pekcan, 2018 yılı sonlarında bakanlık birimleri, kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden oluşan geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulduğunu, bakanlığa intikal eden şikayet ve raporları derleyerek 52 eylemden oluşan bir plan hazırladıklarını aktardı. Bulgar makamları ile gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda TIR sahasında ilave 2 peronun daha faaliyete geçirilmesinin sağlandığını anımsatan Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda temmuz ayı başında 50 ilave personel görevlendirildiğini belirtti. Türkiye giriş bölümünde 10 peronda 25 personel ile araç tescil işlemleri yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Pekcan, 3 vardiya ile 24 saat esaslı hizmet verildiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞILIYOR

Pekcan, saha içi trafiğin yönetilmesi için yönlendirici personeller görevlendirildiğini, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bulunan bilgilendirme ekranı ile vatandaşların gümrük işlemleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Bakanlığın ‘ön beyan’ uygulaması kapsamında, araçların kendileri için ayrılmış kulvarlar üzerinden peronlara sevk edilmesi için saha düzenlemesi de yapıldığının altını çizen Pekcan “Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sayfasından 30 saniye aralıklarla gümrük kapılarına ait görüntü paylaşımı ile ziyaretçilerimizin kapılarımızdaki yoğunluk durumuna göre hareket edebilmeleri sağlanmıştır” dedi.