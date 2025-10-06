İSTANBUL 24°C / 16°C
  Kapıkule'de Türk plakalı kamyonda 101 bin euro yakalandı
Ekonomi

Kapıkule'de Türk plakalı kamyonda 101 bin euro yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kaptan Andreevo gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan Türk plakalı bir kamyonun denetimi sırasında beyan edilmemiş 101 bin 800 euro ele geçirdi.

IHA6 Ekim 2025 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Kapıkule'de Türk plakalı kamyonda 101 bin euro yakalandı
ABONE OL

Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yük taşıyan Türk vatandaşı sürücünün kullandığı kamyon, kontrol noktasına geldi. Risk analizi sonrası araç, röntgen dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu. Yapılan kontrollerde yarı römorkun ön iç kısmında olağandışı yoğunluklar tespit edildi.

Gümrük müfettişleri, siyah plastik bir poşet içinde euro banknotları buldu. Ele geçirilen toplam miktar, 101 bin 800 euro olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.

