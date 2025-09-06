Avrupa Komisyonu'nun Schengen'e başvuran Türk vatandaşları için başlattığı 'kademeli vize'yi ülkeler uygulamaya başladı. Bulgaristan'dan sonra Yunanistan'da da sistem devrede. Türkler ilk seferden sonra daha uzun süreli vize alabilecek.

Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarının Schengen çilesini bitirecek 'kademeli sistem'i başlatıyor. Bulgaristan'dan sonra Yunanistan da adım attı. Yunanistan'ın resmi vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, Avrupa Birliği'nin 15 Temmuz 2025'te başlattığı 'kademeli vize'yi (Cascade) tüm Türk vatandaşları için uygulamaya başladığını duyurdu.

CASCADE SİSTEMİ NEDİR?

Avrupa Komisyonu, 15 Temmuz'da aldığı kararla Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için "kademeli vize" olarak adlandırılan Cascade Kuralı'nı uygulayacağını açıklamıştı. Cascade Kuralı, Schengen bölgesine düzenli seyahat eden ve vize kurallarına uyum gösterenlerin, daha uzun süreli ve çok girişli vize almalarını sağlayan bir sistem. Buna göre, Schengen vizesine ilk başvuran kişilere genellikle kısa süreli ya da tek girişli vize veriliyor.

Vizeyi yasalara uygun şekilde kullanan başvuru sahipleri, sonraki başvurularında daha uzun ve çok girişli vizeler alabiliyor. "Kademeli vize' sistemine göre, önceki üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp bunları usulüne uygun şekilde kullanmaları hâlinde, Türk vatandaşlarına bir yıl süreyle geçerli çok girişli Schengen vizesi verilebiliyor. Bir yıllık vizenin ardından, önceki vizenin yasal olarak kullanılmış olması ve pasaportun kalan geçerlilik süresinin yeterli olması hâlinde, üç yıllık ve ardından beş yıllık vize sağlanabiliyor.

ÜLKELER BAŞLATIYOR

Yeni sistemi birçok büyükelçilik ve konsolosluk uygulamaya başladı. Bulgaristan, Türk vatandaşlarına ilk başvuruda 3-6 aylık vize verirken, düzenli kullanım sonrası 1, 3 ve 5 yıllık uzun süreli vizelerin önünü açtı. Yunanistan'ın resmi vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, 'kademeli vize ' sistemini uygulayacağını duyurdu. Uygulama, Türkiye'den başvuran ve ikamet eden Türk vatandaşlarını kapsıyor. Kamyon şoförleri ise bu kolaylıktan muaf tutuluyor.

