İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2024 Pazar / 21 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı

Kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 07:55 - Güncelleme:
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları, gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutuluyor.

Gerçek kişilerce elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesna olup kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekiyor. Beyannamede hesaplanan vergiden, tevkif suretiyle daha önce ödenen vergiler mahsup ediliyor.

Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf olanlarda ise tevkifat nihai vergi oluyor.

Yapılan düzenlemeyle yüzde 10 olan tevkifat oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Bu kapsamda kararın yayımı tarihinden itibaren dağıtılan kar payları üzerinden yüzde 15 tevkifat yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.