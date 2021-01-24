'Kara kıta'da sağlam adımlar: Türkiye bölgede 'ben de varım' dedi

AA 24 Ocak 2021 Pazar 12:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 12:27

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları ve alınan önlemler neticesinde Genel Ticaret Heyeti Programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi karşısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirilmeye devam ediliyor.

Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 2020'de Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya-Meksika, Almanya, kadın ihracatçılara yönelik Şili-Peru-Kolombiya-Meksika, Kazakistan, Filipinler, Endonezya ve Güney Afrika'ya yönelik programlar gerçekleştirildi. Bu programlarda toplam 252 üretici ve ihracatçı firmanın 791 yabancı ithalatçı firma ile 1873 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı.

Bu yılın ilk Sanal Genel Ticaret Heyeti programı da 25-29 Ocak'ta Gana'ya yönelik gerçekleştirilecek. Programa demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayisi ve gıda ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 14 Türk firma katılım sağlayacak.

- GANA'YA İHRACAT YÜZDE 28 ARTTI

Gana ile ikili ticaret son yıllarda dikkate değer bir artış kaydederken, Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullara rağmen bu ülkeye ihracat 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artarak 478,6 milyon dolara ulaştı.

Programın Türkiye ile Gana arasındaki ikili ticarette ortaya çıkan bu ivmenin devam ettirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Gana'nın ardından 1-4 Şubat'ta Katar ve Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.