4 Eylül 2025 Perşembe
  • ''Kara para'' soruşturmasında kayyum atanmıştı... ICRYPEX'te tüm işlemler tekrar başladı
Ekonomi

''Kara para'' soruşturmasında kayyum atanmıştı... ICRYPEX'te tüm işlemler tekrar başladı

'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve kayyum atanan ICRYPEX Türkiye'de işlem yapılmaya başlandı.

AA 4 Eylül 2025 Perşembe 10:59
ABONE OL

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurumun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye kayyum olarak atandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, TMSF tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulunun yatırımcıların haklarının korunmasını öncelik edindiği vurgulanarak, "Bu süreçte, platform içi alım-satım işlemlerine izin verilmiş, ancak güvenlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle platform dışına çıkış talepleri geçici olarak durdurulmuştu. 3 Eylül 2025 itibarıyla bütün işlemler gerçekleştirilmeye başlanmıştır." bilgisi verildi.

Yapılan incelemelerde "ICRYPEX" adını taşıyan 2 ayrı şirket tespit edildiği belirtilen açıklamada, TMSF'nin yalnızca ICRYPEX Türkiye'yi yönettiği, El Salvador merkezli ICRYPEX Globalin kayyum tarafından yönetilmediği ve bu nedenle ICRYPEX Türkiye'nin ICRYPEX Global ile ilgili herhangi bir işlem yapması veya aracılık etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yatırımcıların haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, 31 Temmuz tarihinde "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konulmuş, 8 Ağustos'ta da TMSF, şirkete kayyum olarak görevlendirilmişti.

