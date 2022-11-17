Karadeniz doğal gazında müjde! İşlem resmen tamamlandı

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak "Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Söz konusu serimi tamamlanan boru hattının uzunluğunun ise 170 kilometre olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin işlemin tamamlandığını, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı resmi twitter hesabından videolu bir paylaşımla duyurdu.

KARADENİZ DOĞAL GAZINDA MÜJDELİ HABER

Şirketin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı."

TPAO HEM KARADA HEM DE DENİZDE ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERDİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, TPAO'nun icraatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Dönmez, Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfinin bu yıl yapıldığına dikkati çekerek, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Şırnak-Şehit Esma Çevik petrol sahasının şu ana kadar bu yıl dünyada yapılmış en büyük ilk on keşif arasında yer aldığını aktaran Dönmez, "TPAO son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşımıştır. Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur. 2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.