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Ekonomi

Karadeniz gazı heyecanı... 24 TV'ye konuşan Bakan Dönmez: Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak

24 TV canlı yayınına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'İnşallah devletimizin de milletimizin de kazandığının müjdesini bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olacak. Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak.' dedi.

20 Nisan 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Karadeniz gazı heyecanı... 24 TV'ye konuşan Bakan Dönmez: Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV özel yanında önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Artık birilerinin bize ambargo uygulamasının bizim iş programımızı etkileme imkanı bu saatten sonra söz konusu olmayacak." dedi.

Bakan Dönmez, "İnşallah devletimizin de milletimizin de kazandığının müjdesini bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olacak. Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Çok daha büyük rezervleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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