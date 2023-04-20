Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV özel yanında önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "Artık birilerinin bize ambargo uygulamasının bizim iş programımızı etkileme imkanı bu saatten sonra söz konusu olmayacak." dedi.

Bakan Dönmez, "İnşallah devletimizin de milletimizin de kazandığının müjdesini bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vermiş olacak. Herkesi mutlu edecek bir bayram hediyesi olacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Çok daha büyük rezervleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.