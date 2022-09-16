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Ekonomi

Karadeniz gazı için bir müjde daha! TPAO: Başarıyla tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz gazı hakkında çok önemli bir açıklama daha yaptı. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlandı.' ifadelerine yer verildi.

16 Eylül 2022 Cuma 18:49 - Güncelleme:
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TPAO'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan Karadeniz'deki gaz keşfi ile ilgili önemli bir paylaşım daha yapıldı. TPAO'dan yapılan söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Karadeniz gazının üretimi için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlandı. Ekipman, Filyos Limanı'na doğru seyirde. Pruvası neta olsun...

YENİ KEŞİFLER İÇİN YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini değerlendiren TPAO Genel Müdürü Bilgin, 'Türkiye, artık Karadeniz baseninde yaptığı çalışmalarla beraber hem operasyonel kabiliyetini herkese, dünyaya, dünya enerji sektörüne ispatlamış ve geliştirmekte olan bir ülke konumunda.' dedi. Bilgin, 'Karadeniz'in her köşesini adım adım tarayacağız ve kazıyacağız.' açıklamasında bulunmuştu.

KARADENİZ'İN HER KÖŞESİ TARANACAK

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin, Karadeniz'in orta ve doğu kısmında kalan sismik açıkları tamamlamak üzere görevine devam ettiğini belirten Melih Han Bilgin, şunları kaydetmişti:

"Bu çerçevede biz Karadeniz'in tamamını bir süper basen olarak ele alıyoruz. Zaten bugünkü toplantının amaçlarından birisi de bu olgu üzerinde fikir alışverişinde bulunmak. Bütün bu süreci anlamak için, jeolojiyi anlamak için aslında sismik çalışmalara ihtiyaç var. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz bu sismik çalışmaları ikmal etmek üzere görevlendirilen gemilerden bir tanesi. Bir diğeri de Oruç Reis gemimiz. Oruç Reis gemimiz de kabiliyetleri geliştirilerek Akdeniz'de yeni görevlere yönlendirilmek üzere hazırlanıyor. Yakın bir tarihte onun da görev süresi tekrar başlayacak."

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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