Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama: Güneş balçıkla sıvanmaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Karadeniz gazı hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez videolu paylaşımında Karadeniz'de keşfedilen ve rezerv değeri 710 milyar metreküpü bulan doğal gazı evlere taşıyacak hattın görüntülerine yer verdi.

KARADENİZ DOĞAL GAZI İÇİN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Hala keşfedilen gazı hazmedemeyen kesime göndermede bulunan Bakan Dönmez paylaşımında, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı..." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez 'in paylaştığı görüntülerde Karadeniz gazını evlere taşıyacak ve kilometrelerce uzanan boru hattının döşeme çalışmaları yer aldı. Kara hattına yönelik çalışmaların yer aldığı görüntülerde birçok iş makinesinin görevini yürüttüğü görüldü.

33 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK



Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Karadeniz gazının konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söylemişti.



Bakan Dönmez, maliyet hesaplaması yapıldığında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanılmasının ithal edilen gaza göre daha ekonomik bir seçenek olduğunu belirtmişti.

Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söylemişti.

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70'e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz."

MART SONU GİBİ EVLERE İLETİLECEK



Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etmişti:

"Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."