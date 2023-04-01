Karadeniz gazı için heyecanlandıran açıklama!

Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sağanak ve lodos nedeniyle bir kısmı su altında kalan sahil şeridinde incelemenin ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce İskenderun Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Daha sonra Dönmez ile Karaismailoğlu, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Başta elektrik olmak üzere doğal gaz altyapısıyla alakalı sorunları artık tamamen bitirdik desek yeridir. Çok istisnai, münferit, yıkımın çok yoğun olduğu yerlerde zaman zaman münferit bağlantı talepleri geliyor. Orada da vatandaşlarımız binaların içerisine girdiği takdirde de bir şekilde çözüm üreterek elektrik ve doğal gazlarını bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özellikle depremden etkilenen orta, ağır ve tamamen yıkılmış olan yapılarda oturan, iş yerlerini kullanan vatandaşların deprem tarihi itibarıyla birikmiş doğal gaz ve elektrik borçlarını tamamen sildiklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte depremin etkisinin çok yoğun olduğu Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in iki ilçesinde faturalama işlemleri üç ay süreyle ertelenmesine karar verilmişti. Üç ay sonra da okunacak olan fatura bedelleri takip eden 6 eşit taksitle vatandaşımızdan tahsil edilecek. Bununla birlikte yine grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye genelinde hem elektrik hem de doğal gazda indirimi söylemişti. Elektrikte tüm abone gruplarına yüzde 15, doğal gazda da büyük tüketici ve sanayicilerimiz başta olmak üzere yüzde 20 indirim söz konusu oldu."

- "Saros için FSRU gemisi aslında geldi"

Diğer taraftan sonuna yaklaştıkları büyük projelerin açılışıyla ilgili de hazırlıklar yaptıklarını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"İnşallah ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Yine 27 Nisan'da taze nükleer yakıtı Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne getireceğiz. Artık orası bir nükleer tesis hükmüne kavuşacak. Onunla alakalı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Saros için FSRU gemisi aslında geldi. Fakat deprem ve diğer gündemin yoğunluğundan dolayı açılışını yapamamıştık. Yine Avrupa'nın en büyük güneş santrali projesini de tamamladık. İnşallah en kısa sürede de Konya Karapınar'da onun açılışını da yapmış olacağız."

- "Deniz tahkimatlarını biraz daha güçlendirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da şehirlerdeki hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar attıklarını, prefabrik ve konteyner kentlerin yapımının devam ettiğini söyledi.

İskenderun'da suyun yükselmesi ve şehir içerisindeki yaşantıya etkisiyle ilgili inceleme yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Acil olarak özellikle lodos ve rüzgarın etkisiyle şehir içerisine giren suyun engellenmesi amacıyla deniz tahkimatlarını biraz daha güçlendirdik ve deprem nedeniyle aralarında olan ayrışmaları kapattık. Ama bu bir geçici çözümdü. Kalıcı çözüm için de hem hocalarımız hem de projeci arkadaşlarımız da bir taraftan çalışıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde kalıcı projelerimize de başlayacağız" diye konuştu.

Karaismailoğlu, afetten etkilenen illerde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, vatandaşları biraz olsun rahatlatmak için çok önemli adımları hep birlikte atmaya devam edeceklerini belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra yurt genelindeki projelerin de aynı hızla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki günlerde ulaştırma ve altyapı bakımından çok önemli projelerin açılışlarını bir bir peşi sıra yapacağız. Bunların en önemlileri, özellikle İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metro hattını inşallah önümüzdeki günlerde açacağız. Yıllardır bütün illerimizin beklediği Ankara-İstanbul hızlı tren hattıyla inşallah Ankara'yı, Kırıkkale'yi, Yozgat'ı, Sivas'ı birbirine bağlayacağız. Bununla birlikte Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'ni de 14,5 kilometreyle de inşallah önümüzdeki günlerde milletimizin hizmetine sunacağız. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de yine önemli projelerimizden bir tanesi. Bunun gibi onlarca projeyi de peşi sıra bundan sonra açacağız."

Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki şehirlerde hareketliliğin artığını dile getirerek, "İnşallah her şey eskisinden daha güzel olacak çünkü hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, çok özverili kadrolar sayesinde bu işlerin üstesinden hızla geliyoruz." dedi.

Açıklamalarının ardından Bakan Karaismailoğlu ve Dönmez, İskenderun Limanı'nda depremzedelerin kaldığı MSC AURELIA gemisinde iftar programına katıldı.