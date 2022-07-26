İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8657
  • EURO
    18,1342
  • ALTIN
    986.962
  • BIST100
    2537.12
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karadeniz gazı için kritik adım! Bakan Dönmez tarih verip duyurdu
Ekonomi

Karadeniz gazı için kritik adım! Bakan Dönmez tarih verip duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız.' dedi.

26 Temmuz 2022 Salı 21:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız"

Ayrıca Bakan Dönmez: "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

  • doğal gaz
  • karadeniz gazı
  • bakan dönmez

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.