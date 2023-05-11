İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5677
  • EURO
    21,4157
  • ALTIN
    1275.23
  • BIST100
    4672.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi ilan yayınladı: Yüzlerce personel alınacak
Ekonomi

Karadeniz Teknik Üniversitesi ilan yayınladı: Yüzlerce personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 492 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

11 Mayıs 2023 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Karadeniz Teknik Üniversitesi ilan yayınladı: Yüzlerce personel alınacak
ABONE OL

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, biyolog, büro personeli, destek personeli, diğer teknik hizmet personeli, diğer sağlık personeli, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim olmak üzere toplam 492 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) puan türü esasına göre sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 11-25 Mayıs arasında elden alınacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.