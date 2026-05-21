Karadeniz'de çay işçisi yevmiyesi belli oldu

Karadeniz'de faaliyet gösteren Ziraat Odaları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2026 yılı yaş çay sezonunda çalışacak işçilere verilecek günlük yevmiye ücreti 3 bin TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, maliyet hesabı doğrultusunda ortaya çıkan bedelin bölgedeki Ziraat Odaları'nın ortak kararı olduğunu dile getirerek, "Bilimsel maliyet analizleri ve saha gerçekleri doğrultusunda 2026 yılı yaş çay dönemi için uygulanacak hasat işçiliği fiyatları kesin olarak belirlenmiştir. Buna göre kilogram karşılığı toplama ücreti 10 TL, günlük yevmiye bedeli 3 bin TL olarak bölge ziraat odaları ve emekçi işçilerimiz tarafından maliyetler hesaplanarak işçileri de, yevmiyecileri de koruyacak bir fiyat değerlendirmesinde Bölge Karadeniz Odaları ve üreticilerimizin ortak kararı 10 TL'dir" dedi.

Özel sektör çay fabrikalarının dönem dönem çay taban fiyatının altında alım gerçekleştirdiğini, buna rağmen ton işi çay toplayan veya aracılık yapanların fiyatları aşağıya çekmediğini sözlerine ekleyen Arslan, "Özel sektörün açıklanan fiyatın da altında çay aldığı dönemlerde, çay fiyatı üzerinden toplama ücreti belirleyen simsarlar, bu düşük fiyat durumunda çay toplama fiyatlarını düşürmemektedirler. Yani 35 TL devlet çay fiyatı açıklanıyor ama özel sektör dönem dönem bu taban fiyatının çok altında alımlar gerçekleştiriyor. Buna göre ton işi çay toplayan işçi yevmiyeleri 10 bin TL'nin altına inmiyor. Dolayısıyla üretici hem taban fiyatının altında çayını satmak zorunda kalıyor hem de maliyetinin üzerinde bir çay toplama ücreti ödemiş duruma geliyor" ifadelerini kullandı.

Karara uymamanın çayın geleceğine ihanet olacağını söyleyen Arslan, "Bütün masraf, risk, budama, gübreleme ve ot temizliği, emeği bizzat üreticinin sırtındayken ciro üzerinden bölüşüm dayatmak üreticinin iktisadi ölümü demektir. Bu sebeple ilan ettiğimiz fiyatlar, matematiksel olarak üretici aleyhine sınırları zorlasa da enflasyonist ortamda işçi kardeşlerimizin alın terini korumak adına onların lehine ve mutlak manada adil olan en üst sınırdır. Tüm çay üreticilerimiz sosyal medyadaki manipülasyonlara boyun eğmeyerek bu ortak standarda uymaya, işçi kardeşlerimizi de ekmek kapılarını kapatmayacak bu rasyonel fiyat kabulüne davet ediyoruz. Karara aykırı fahiş fiyatlarla piyasayı bozmak Karadeniz çayına ihanettir, ekmeğimize ihanettir" şeklinde konuştu.

Fahiş yevmiye fiyatları konusunda herkesi göreve davet eden Arslan, "Açıkça söylemek gerekirse herkesin bu konuda taşın altına elini koyması gerekiyor. Fahiş fiyatlarla üreticilerimizden fahiş oranda ton başı para isteyen kişilere gerekli önlemleri alma adına hem kolluk kuvvetlerimizden hem bölgedeki kaymakamlıklarımızdan, il merkezinde valiliklerden biz de elimizden gelen yaptırımı yapacağız. Bugün Rize'de, Trabzon'da, Artvin'de, çay bölgesinde işçilik ton başı 10 bin TL'dir. Bunun üzerinde fiyatlarda manipüle yapmaya çalışan sosyal medya hesapları üzerinden veya köylerdeki muhtarlarımızla da sürekli irtibat halinde olacağız. Bu fiyatın üzerinde manipüle edenler, arkadaşlarımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.