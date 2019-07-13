Karadeniz’de dere yatağındaki riskli binalar taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Bölgede dere yatağında bulunan, iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken 1.950 bina tespit edildiğini belirten Kurum “Riskli bölgelerde yaşayan 2000 aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız konutlara taşıyacağız” dedi. Trabzon, Rize, Samsun, Giresun, Ordu, Artvin’in vali ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldığı toplantıda Kurum 11’inci Kalkınma Planı’nda iklim değişikliği ile ilgili mücadeleye yer verildiğini hatırlatarak “Bakanlık olarak 7 bölgemiz için ayrı ayrı İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayacağız” dedi.

RİSKLER ARTIYOR

Kurum “Deniz suyu sıcaklığının son 40 yılın en yüksek seviyesinde gözlenmesi; buna bağlı olarak yağışların artması, bölgenin engebeli yapısı nedeniyle afet riskinin artması, can ve mal kaybı yaşanmasından dolayı önceliği Karadeniz bölgemize verdik. Diğer bölgelerimizle ilgili çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde de hazırlıklarımızı tamamlayarak, her bölge için eylem planlarımızı kamuoyuyla ve ilgili bakanlıklarımızla, kamu kurumlarımızla paylaşacağız. Bu noktada en son Trabzon’da yaşadığımız sel felaketinden sonra bölgede çok hızlı bir şekilde, derelerin ve o dere yataklarında bulunan binaların taşınması sürecini başlattık” dedi.

19 BİN DERE VAR

Kurum, Karadeniz için hazırladıkları eylem planını şöyle açıkladı: “Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun illeri öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacaktır. 6 ilde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başladık. Bölgede yaklaşık 19 bin akar dere, 131 bin de kuru dere bulunuyor. 6 ilimizde bulunan ve birinci derece risk grubundaki 367 derenin taramasını bitirdik. Dere yatağında bulunan acil ve öncelikli taşınması gereken 1.950 adet bina tespit ettik. Riskli bölgelerde yaşayan 2000 aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız konutlara taşıyacağız. İlk olarak, Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören mahallesinde 200 konutun inşaatına TOKİ başladı. TOKİ bu riskli bölgelerde 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edecek.”

YARDIM YAPILACAK

Dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde hiçbir mağduriyet yaşanmayacağını vurgulayan Bakan Kurum “Taşınma ve kira yardımı başta olmak üzere her türlü desteği kardeşlerimize sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Erken uyarı sistemi kurulacak

İçme suyu, atık su arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinde afet risk analizleri yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, “Bu bölgedeki belediyelerimiz, gerek bakanlığımız gerekse de ilgili diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak, altyapı tesislerinin afet risk analizlerinin hazırlanmasını isteyebilecekler. Doğal afet riski taşıyan alanlarda can ve mal güvenliği açısından erken uyarı sistemleri konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır. Doğal afet riski olan alanlarda erken uyarı sistemi kurulması için yerel yönetimlere de destek olacağız” dedi.

Eylem planı tüm Türkiye’ye yayılacak