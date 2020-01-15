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Ekonomi

Karadeniz'de hamsi yeni yılda yüz güldürüyor

Karadeniz'de hamsinin yeni yılla birlikte tekrar artması balıkçıların yüzünü güldürüyor.

AA15.01.2020  15:35 - Güncelleme: 15.01.2020  15:35

Bol miktarda avlanan ve Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 12,5 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yeni yılla birlikte bollaştığını söyledi.

Batı Karadeniz ile Marmara bölgelerinde yoğun hamsi avcılığının yapıldığını vurgulayan Tuncer, "Hamsi son demlerini yaşıyor. Bu süreçte ne kadar bol avlanırsa vatandaş da o kadar ucuza hamsi yer." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hamsinin yeniden tezgahlarını süslediğini ifade ederek, "İriliğine göre 10 liradan başlayan fiyatlarda hamsiyi satışa sunuyoruz. Son zamanlarda az olduğundan birden bollaşınca vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Satışlar çok iyi." diye konuştu.

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